Vozač Formule 1 Luis Hamilton otkrio je da je deci svoje devojke Kim Kardašijan ove godine poklonio štene zlatnog retrivera.

O svom odnosu sa decom Kim Kardašijan govorio je na konferenciji za medije, a preslatkog ljubimca nazvao je novim članom porodice.

„Volim da provodim vreme sa decom svoje devojke. Ima ih četvoro i često se družimo. Ove godine kupio sam im psa. Mali Halo novi je član porodice“, rekao je Hamilton.

Kim Kardašijan je štene po imenu Halo pokazala na društvenim mrežama još u julu, kada je objavila fotografije sa jezera gde je boravila sa dečkom i decom na kratkom odmoru. Na jednoj od njih nežno ljubi psa u njušku, dok je Hamilton u septembru takođe podelio fotografiju na kojoj se Halo igra.

Iako se o njihovom odnosu već neko vreme govori u javnosti, Kim i Luis retko iznose detalje svoje veze. Zbog toga je Hamiltonova izjava privukla pažnju, posebno jer je otvoreno govorio o vremenu koje provodi sa njenom decom.

Video: