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Majke su ih nekada stalno govorile: Danas bi zbog ovih rečenica nastao haos!

Ove rečenica su majke nekada često izgovarale.

Autor:  Vesna Vukadinović
22.10.2026.21:53
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Majke su ih nekada stalno govorile: Danas bi zbog ovih rečenica nastao haos!
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Majke nekadašnjih generacija nisu mnogo birale reči kada smo bili nestašni. Govorile su direktno, često uz dozu humora, očekujući da sve razumemo i popravimo ponašanje.

Danas, u eri „nežnog roditeljstva“, mnoge od tih rečenica zvučale bi grubo, pa čak bi mnogi da je to neprihvatljivo ponašanje prema deci.

Ove rečenica su majke nekada često izgovarale svojoj deci, a danas bi izazvale burne reakcije zagovornika modernog, blagog vaspitanja.

1. „Ne može“.

Jednostavno, glasno i bez objašnjenja.

2. „Manje priče, više jela.“

Prestani da se igraš hranom i jedi.

3. „Ne pitam te, nego ti kažem.“

Ne pitam da li ćeš ići negde sa nama, naravno da ideš.

4. „Jesi li…?“

Oprao zube, ruke, sredio sobu, uradio domaći, udario sestru, rekao hvala?

5. „Molim te, prestani…“

Da pevaš, vičeš, plačeš, bacaš hranu, trčiš, praviš haos.

6. „Neću ponavljati.“

Bolje me nemoj iskušavati.

7. „Brojim do tri…“

Jedan, dva… dva i po…

8. „Zato što ja tako kažem.“

Pitaš zašto? Eto zašto.

9. „Ne lupaj vratima!“

Neko će ostati bez prstiju.

10. „Slušaj me!“

Slušaj šta ti govorim! Gotovo, postala sam ista kao moja majka.

Video:

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Porodica vaspitanje roditeljstvo alo najzena

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