Deluje da vam je stomak kao balon? Ovo će vam brzo olakšati tegobe

Da li često posle jela osećate kao da vam je nadut stomak, imate gasove, bol u stomaku i druge probavne smetnje? Postoji nekoliko prirodnih načina koji olakšavaju tegobe nastale zbog prejedanja.

Popijte čaj od mirođije

Ovaj čaj reguliše varenje, ublažava grčeve i pomaže izbacivanje gasova. Odličan je i ako patite od opstipacije. U jednu šolju prokuvale vode stavite jednu kašiku izmrvljenog semena mirođije (ili kesicu čaja). Posle pet minuta procedite i popijte.

Cimet pomaže

Cimet je jedan od najstarijih začina koji su još stari Grci koristili kako bi poboljšali varenje. Stavite pola kašičice cimeta u čašu mlake vode, promešajte i popijte. Ili ga pomešajte sa kašičicom meda i tako pojedite.

Prošetajte posle jela

Posle obroka izađite napolje i lagano šetajte 15 minuta. Istraživanja su pokazala da se tako podstiče rad creva, pa će se hrana brže svariti. Ako ne možete posle obroka da idete u šetnju, uradite to bar jednom u toku dana.

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