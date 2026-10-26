Deluje da vam je stomak kao balon? Ovo će vam brzo olakšati tegobe

Hrana sa probioticima
Namirnice bogate ovim dobrim bakterijama poboljšavaju varenje. Pijte kefir, jedite kisele krastavce i drugu turšiju, a posebno kiseli kupus. Samo dve kašike kiselog kupusa sadrže oko milion dobrih bakterija.
Popijte čaj od mirođije
Ovaj čaj reguliše varenje, ublažava grčeve i pomaže izbacivanje gasova. Odličan je i ako patite od opstipacije. U jednu šolju prokuvale vode stavite jednu kašiku izmrvljenog semena mirođije (ili kesicu čaja). Posle pet minuta procedite i popijte.
Cimet pomaže
Cimet je jedan od najstarijih začina koji su još stari Grci koristili kako bi poboljšali varenje. Stavite pola kašičice cimeta u čašu mlake vode, promešajte i popijte. Ili ga pomešajte sa kašičicom meda i tako pojedite.
Prošetajte posle jela
Posle obroka izađite napolje i lagano šetajte 15 minuta. Istraživanja su pokazala da se tako podstiče rad creva, pa će se hrana brže svariti. Ako ne možete posle obroka da idete u šetnju, uradite to bar jednom u toku dana.
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