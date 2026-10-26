Kraj oktobra donosi zanimljiv astrološki fenomen poznat kao Venerin kazimi. Reč je o trenutku kada se Sunce i retrogradna Venera nađu u veoma bliskom spoju, a u astrološkim tumačenjima ovaj događaj povezuje se sa ljubavlju, novcem, poverenjem i ličnim vrednostima.

Posebnu pažnju privlači činjenica da je ovo poslednji Venerin kazimi u Škorpiji u ciklusu koji je, prema astrološkim izvorima, počeo 1926. godine.

Škorpija

Za Škorpije bi ovo mogao da bude period dubokog preispitivanja. U prvi plan dolaze njihova osećanja, potrebe i odnosi u kojima možda već dugo daju više nego što dobijaju.

Moguće je da će shvatiti da je vreme da prestanu da se dokazuju ljudima koji ne uzvraćaju istom merom. Prema astrološkim tumačenjima, ovaj period podstiče ih da postave zdravije granice i razmisle o tome šta zaista žele od ljubavi.

Bik

Bikovima su u fokusu partnerski odnosi, poverenje i zajedničke finansije. Pitanja koja su dugo gurali pod tepih mogla bi ponovo da se otvore, naročito ako u vezi postoji neravnoteža.

To ne mora da znači raskid ili kraj odnosa. Naprotiv, iskren razgovor mogao bi da im pomogne da razumeju šta treba promeniti kako bi odnos postao stabilniji i ravnopravniji.

Lav

Lavovi bi mogli više da razmišljaju o domu, porodici i osećaju pripadnosti. Iza njihove uobičajene snage možda se krije umor od očekivanja drugih i stalne potrebe da sve drže pod kontrolom.

Ovo je, prema astrološkim tumačenjima, prilika da razmisle o sopstvenim potrebama i prestanu da održavaju privid mira po cenu ličnog zadovoljstva. Važno je da pronađu prostor u kojem mogu da budu svoji, bez osećaja krivice.

Vaga

Za Vage se u prvi plan stavljaju novac, samopouzdanje i lična vrednost. Mogle bi da se zapitaju da li su u poslu dovoljno plaćene za svoj trud ili u odnosima dobijaju pažnju i poštovanje koje zaslužuju.

Ako su predugo pristajale na kompromise koji ih ne ispunjavaju, ovaj period mogao bi da ih podstakne da drugačije postave prioritete. Važno je da nauče da tuđe zadovoljstvo ne mora uvek da bude ispred njihovog.

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