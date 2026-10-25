Vesti
Alo!

Porodica

Više nikada nećete biti bez para! Stavite ovo u novčanik i ne brinite

Trik za privlačenje novca.

Autor:  Vesna Vukadinović
25.10.2026.10:30
0
Više nikada nećete biti bez para! Stavite ovo u novčanik i ne brinite
Foto: Shutterstock | 2079256822
Jabuke ili kruške? Eksperti objašnjavaju koje voće je najbolje za zdravlje creva
Shutterstock | Pixel-Shot / Shutterstock
 Jabuke ili kruške? Eksperti objašnjavaju koje voće je najbolje za zdravlje creva
Prethodna vest
INTERVJU Balerina i voditeljka Drina Pešić: Žena ne treba da odustane od svojih snova
Drina Pešić/privatna arhiva | Drina Pešić
 INTERVJU Balerina i voditeljka Drina Pešić: Žena ne treba da odustane od svojih snova
Sledeća vest
 

Postoje brojna narodna verovanja o tome kako privući novac i blagostanje, a jedno od najpoznatijih odnosi se na korišćenje lovorovog lista. Veruje se da ova biljka ima simbolično značenje povezano sa uspehom, srećom i napretkom.

Prema narodnim verovanjima, lovorov list ima posebnu energiju koja može pomoći u privlačenju novca i ostvarenju želja. U našem narodu se smatra da osoba koja nosi lovorov list u novčaniku ili torbi može privući finansijsku stabilnost, sreću i nove prilike za zaradu.

Lovor je kroz istoriju bio simbol pobede i uspeha, pa se i danas u mnogim kulturama povezuje sa napretkom i obiljem. Osim toga, smatra se da može delovati i kao zaštita od negativne energije koja može blokirati finansijski napredak.

Potrebno je staviti lovorov list u novčanik. Važno je održavati novčanik urednim i izbegavati gomilanje nepotrebnih stvari u njemu, poput računa i raznih papirića.

Iako ne postoje naučni dokazi da ova metoda garantuje finansijski uspeh, mnogi ljudi veruju da može pozitivno uticati na energiju, motivaciju i odnos prema novcu.

Video:

emb 3

 

 

novac feng šui lovorov list feng šui za novac alo najzena

Povezane vesti

Ovim znakovima se sreća osmehuje u ponedeljak 26. oktobra: Konačno im sve dolazi na svoje mesto
Foto: AP | Roadside Attractions via AP
Astro

Ovim znakovima se sreća osmehuje u ponedeljak 26. oktobra: Konačno im sve dolazi na svoje mesto

22:01 | 0
Ma neće ni trunku ulja upiti i postati gnjecavo: Pohovano meso hrskavo skroz, kap ovoga pravi čuda
Foto: Shutterstock | Shutterstock/New Africa
Kuhinja

Ma neće ni trunku ulja upiti i postati gnjecavo: Pohovano meso hrskavo skroz, kap ovoga pravi čuda

21:32 | 0
Oduvek je imala tip top liniju, ali ponekad je morala da drži dijetu: Kako je Lepa Brena smršala 17 kilograma za 6 meseci?
Foto: ATA IMAGES | Ataimages
Ishrana

Oduvek je imala tip top liniju, ali ponekad je morala da drži dijetu: Kako je Lepa Brena smršala 17 kilograma za 6 meseci?

20:58 | 0
Ako ovo zabrljate sada, ima da se osuši cela: Orhideja u ovo doba godine zahteva posebnu negu, evo i šta Cveće

Ako ovo zabrljate sada, ima da se osuši cela: Orhideja u ovo doba godine zahteva posebnu negu, evo i šta

20:32 | 0
Šta da se radi, svima se desi, okliznula se i "tras": Kraljica Leticija pala na palubi tokom službene posete
EPA | EPA/CHEMA MOYA
Hit

Šta da se radi, svima se desi, okliznula se i "tras": Kraljica Leticija pala na palubi tokom službene posete

19:57 | 0
Komentari (0)

Porodica

Najlepša muška imena za jesenje bebe: Nose blagostanje i anđeli ih čuvaju
Foto: Shutterstock | Evgeniya Lystsova

Najlepša muška imena za jesenje bebe: Nose blagostanje i anđeli ih čuvaju

18:58 | 0
Proslava traje, a vi biste kući: Evo kako da se iskradete, ali na pristojan način
Shutterstock | BearFotos/Shutterstock

Proslava traje, a vi biste kući: Evo kako da se iskradete, ali na pristojan način

16:01 | 0
Bake haraju na TikToku: Zarađuju vrtoglave cifre, kada ih vidite sve će vam biti jasno
Shutterstock | Fernanda_Reyes/Shutterstock

Bake haraju na TikToku: Zarađuju vrtoglave cifre, kada ih vidite sve će vam biti jasno

13:29 | 0
Ova 3 greha se uvek vrate kao bumerang: Prate vas celog života, a onda stignu na naplatu!
Foto: Shutterstock | mapo_japan

Ova 3 greha se uvek vrate kao bumerang: Prate vas celog života, a onda stignu na naplatu!

18:55 | 0
U nedelju spavamo sat duže, ali mnogi će se ipak buditi umorni: Evo šta treba da uradite već u subotu
Foto: Shutterstock

U nedelju spavamo sat duže, ali mnogi će se ipak buditi umorni: Evo šta treba da uradite već u subotu

17:05 | 0
Majke su ih nekada stalno govorile: Danas bi zbog ovih rečenica nastao haos!
Foto: Shutterstock | fizkes

Majke su ih nekada stalno govorile: Danas bi zbog ovih rečenica nastao haos!

21:53 | 0
Roditelji u Srbiji obožavaju ovo žensko ime: Veruje se da je simbol sreće i mudrosti!
Foto: Shutterstock | 4 PM production

Roditelji u Srbiji obožavaju ovo žensko ime: Veruje se da je simbol sreće i mudrosti!

19:53 | 0
Kiselim kupus kao moja baka: Rasol je bistar, a glavice čvrste do proleća!
Foto: Shutterstock | Shutterstock/SingerGM

Kiselim kupus kao moja baka: Rasol je bistar, a glavice čvrste do proleća!

18:25 | 0
Kada drvo novca najavljuje velike promene? Evo šta će vam se desiti u životu ako ovako procveta!
Foto: Shutterstock | Andrey_Nikitin

Kada drvo novca najavljuje velike promene? Evo šta će vam se desiti u životu ako ovako procveta!

17:24 | 0
Svi oko nje slave, a ona jedva podiže pogled: Snimak veoma mlade neveste ostavlja knedlu u grlu
printscreen/facebook

Svi oko nje slave, a ona jedva podiže pogled: Snimak veoma mlade neveste ostavlja knedlu u grlu

14:08 | 0

Najnovije

Najčitanije

2H

Ovim znakovima se sreća osmehuje u ponedeljak 26. oktobra: Konačno im sve dolazi na svoje mesto

2H

Ma neće ni trunku ulja upiti i postati gnjecavo: Pohovano meso hrskavo skroz, kap ovoga pravi čuda

3H

Oduvek je imala tip top liniju, ali ponekad je morala da drži dijetu: Kako je Lepa Brena smršala 17 kilograma za 6 meseci?

3H

Ako ovo zabrljate sada, ima da se osuši cela: Orhideja u ovo doba godine zahteva posebnu negu, evo i šta

4H

Šta da se radi, svima se desi, okliznula se i "tras": Kraljica Leticija pala na palubi tokom službene posete

1D

5 vrsta slavskih kolača bez pečenja: Od jedne smese do pune slavske tacne!

1D

Merkur i Venera pokreću ljubav i pozitivu: Ovih 5 znakova ostvaruju snove do 25. oktobra!

1D

Veliki mesečni horoskop za novembar: Otkrijte šta vas čeka na maltene samom kraju 2026.

1D

Dnevni horoskop za nedelju, 25. oktobar: Ribe, partner vam je ljubomoran, Vage, budite strpljive

1D

„Znala sam šta je moj otac radio!“: Oglasila se Megan Markl u jeku porodičnog skandala

Vidi sve

DOM I SAVETI

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO
Prinstcreen | Freepik
Šta joj bi da proba ovo?

Bolničarka 70 dana je jela samo sardine: Svi su mislili da je poludela, a onda se desilo OVO

08:40 | 1
Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!
Foto: Shutterstock | Shutterstock
VLAGA U STANU PRAVI HAOS

Prozori vam „plaču“, a buđ vreba iza ćoška? Ovaj jeftin trik sa solju i lovorom može da zaustavi haos već večeras!

13:44 | 0
Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?
Foto: Shutterstock
NOSTALGIJA

Ovako je izgledao svaki stan u Jugoslaviji: Svi gledaju u jedan detalj pored troseda, da li ste ga imali u kući?

14:28 | 1
Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana
Foto: JP gradske pijace
PAZITE ŠTA STAVLJATE U KORPU

Pojavio se uznemirujući izveštaj: Bežite od ovog povrća kao đavo od tamjana

15:30 | 0