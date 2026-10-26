U našim kućama nekada se dobro znalo šta žene rade, a šta ostavljaju po strani na Svetu Petku. Tog dana igla je mirovala, veš se nije prao, a devojke su imale jedan neobičan običaj koji je danas gotovo zaboravljen. Sa slavske trpeze čuvale su nešto sasvim sitno, verujući da će im se tokom noći otkriti za koga će se udati.

Srpska pravoslavna crkva u utorak, 27. oktobra, obeležava praznik Prepodobne mati Paraskeve, u narodu poznate kao Sveta Petka.

Ova svetiteljka posebno je poštovana među ženama. Majke su joj se molile za zdravlje dece, žene za mir u porodici, a devojke za sreću u ljubavi.

Šta su devojke čuvale sa slavske trpeze?

Prema jednom starom narodnom verovanju, neudate devojke trebalo je da pojedu parče slavskog kolača i sačuvaju nekoliko mrvica.

Verovalo se da će im se te noći u snu pojaviti budući muž.

Naravno, reč je o narodnom predanju, a ne o crkvenom pravilu. Ipak, ovaj običaj govori koliko su naše pretkinje vezivale praznike za svoje želje, nade i pitanja o budućnosti.

Zašto žene na Svetu Petku nisu uzimale iglu u ruke?

U mnogim krajevima Srbije postojao je običaj da se na ovaj praznik ne prede, ne šije, ne pere veš i ne rade teški kućni poslovi.

Starije žene govorile su da tog dana ruke treba da se odmore.

U narodu su postojala i verovanja da će one koje ne poštuju praznik imati nevolje, ali crkva ne propisuje da će žena biti kažnjena ako mora da opere veš ili pripremi ručak.

Smisao praznovanja je u molitvi, miru i posvećivanju vremena bližnjima, a ne u strahu od svakodnevnih obaveza.

Jedan lep običaj namenjen devojkama

U narodnim predanjima pominje se i običaj da mlade devojke na Svetu Petku naberu cveće i njime ukrase dom, verujući da će tako u kući tokom godine vladati sloga.

Devojčicama se ponegde oblačila nova ili najlepša odeća, uz želju da ih prate sreća i zdravlje.

Ovi običaji razlikovali su se od kraja do kraja, ali im je zajednička bila želja za zdravljem, ljubavlju i blagostanjem.

Sutra zato ne morate da tražite neobične rituale niti da se plašite ako niste ispoštovali svaki običaj. Ako poštujete Svetu Petku, posvetite trenutak molitvi, setite se nekoga kome je teško i učinite jedno dobro delo.

Možda je upravo to najlepši način da se sačuva smisao praznika koji su naše bake toliko volele.