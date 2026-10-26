Da li da je operete večeras ili da je ostavite takvu? Oko ovog pitanja žene se godinama raspravljaju, a odgovor zavisi od jedne važne stvari, kakvu farbu koristite.

Mnoge žene veruju da boja najbolje prima na potpuno čistoj kosi, dok druge namerno ne peru kosu po nekoliko dana pre farbanja. Međutim, ni jedno ni drugo nije uvek najbolji izbor.

Kada farba najbolje prima?

Kod klasičnih trajnih farbi, kosa koja je oprana dan ili dva ranije često je dobar izbor.

Razlog je jednostavan. Prirodna masnoća koju teme stvara može da pruži određenu zaštitu koži od iritacije tokom farbanja.

Zato se uglavnom ne preporučuje pranje kose neposredno pre nanošenja trajne farbe, naročito ako imate osetljivo teme.

Idealno je da kosa bude relativno čista, ali ne tek oprana.

A šta ako je kosa mnogo masna?

Tu nastaje druga krajnost.

Ako kosu niste prali pet ili šest dana, a u međuvremenu ste koristili lak, penu, ulja ili suvi šampon, na vlasima se mogu nakupiti naslage koje otežavaju ravnomerno nanošenje boje.

Zato previše prljava kosa nije nikakva garancija da će farba bolje uhvatiti.

Ako vam se teme brzo masti, možete oprati kosu otprilike 24 sata pre farbanja, a ako je normalna ili suva, često odgovara razmak od oko 48 sati.

Za prelive važi drugačije pravilo

Ako koristite preliv, toner ili privremenu boju, pravila mogu biti drugačija.

Neki preparati nanose se na sveže opranu, vlažnu kosu, dok se drugi koriste na potpuno suvoj kosi. Zato je najvažnije da pratite uputstvo konkretnog proizvoda.

Slično važi i za blanš. Kod posvetljivanja kose obično je poželjno da teme nije neposredno oprano, ali stanje kose i način rada najbolje treba da proceni frizer.

Još nešto nemojte raditi pre farbanja

Izbegavajte intenzivno češanje temena i agresivne pilinge neposredno pre farbanja. Nadražena koža može burnije da reaguje na hemijske sastojke.

Obavezno uradite i test na alergijsku reakciju prema uputstvu farbe, najčešće 48 sati ranije, čak i ako ste istu boju ranije koristili.

Dakle, ako sutra idete na klasično farbanje, nema potrebe da večeras panično perete kosu ako je već čista i nemate mnogo proizvoda za stilizovanje na njoj. Blago prirodno masno teme često je sasvim poželjno, ali sama masnoća ne čini da boja automatski bolje ili duže traje.