Prema astrološkim tumačenjima, susret Meseca i Plutona 24. oktobra simbolično je označio trenutak za emotivno oslobađanje i dolazak ljubavi i sreće.

Tri znaka horoskopa mogli bi da prepoznaju šta ih je sputavalo do sada i okrenu novi list koji će im doneti radost i ostvarenje želja u narednim danima.

RIBE

Ribama će ovaj period poslužiti kao podsetnik da je važno da više vode računa o svojim potrebama. Vreme za emotivno oslobađanje, pa bi u ljubavi Ribe mogle da shvate da je vreme da se prepuste svojim osećanjima i uživaju, a na poslu će dobiti motivaciju da se posvete svojim ciljevima.

BLIZANCI

Blizanci možda već neko vreme nose teret razočaranja i zbog toga odlažu planove koji su im nekada mnogo značili. Ipak, ne mora sve da ostane onako kako je bilo. Ovaj astrološki period simbolično ih podseća da imaju pravo da ostave prošlost iza sebe i ponovo se posvete svojim željama. Ponekad je upravo jedan novi plan dovoljan da se vrate motivacija i vera u sebe.

JARAC

Jarčevi su navikli da budu jaki i da probleme rešavaju sami, ali i njima se dešava da se umore od svakodnevnih obaveza i briga. Prema astrološkim tumačenjima, ovaj period podstiče ih da izađu iz ustaljene rutine i pronađu ono što ih raduje. Ne moraju sve da reše odjednom. Dovoljno je da naprave prvi korak i dozvole sebi da uživaju u onome što im pričinjava zadovoljsvo.

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