Dijeta sa 3 jabuke zaludela žene: Tvrde da kilogrami nestaju bez gladovanja!

Jabuka je bogata vlaknima, pa će vas zasititi i smanjiti želju za slatkišima. Ostatak plana ishrane podrazumeva unošenje malo ugljenih hidrata i zasićenih masnoća. Preporuka je da se jedu samo namirnice niskog glikemijskog indeksa i 4-5 manjih obroka dnevno.

Svaki obrok treba da sadrži proteine jer oni smanjuju apetit. Preporučuje se i značajan unos voća i povrća koje takođe smanjuje glad, nemasnog mesa i ribe.

Dijeta je laka za organizaciju jer nema brojanja kalorija, bodova i sličnog.

Osobe koje drže ovu dijetu treba da jedu dosta voća i povrća i time smanje ukupan unos kalorija, a da ne osećaju glad. Preporučuju se jabuke, nemasni sir, nemasni jogurt, jaja, pileća prsa, ćuretina, riba, posna govedina, ovas, integrlani pirinač, brokoli, zelena salata.

Primer jelovnika

Doručak: jedna jabuka, omlet od jaja i nemasnog sira

Prepodnevna užina: kriška nemasnog sira i čaša nemasnog jogurta

Ručak: jedna jabuka, pileća prsa s roštilja, kuvani brokoli

Poslepodnevna užina: šoljica kakaoa

Večera: jedna jabuka, losos ili skuša s roštilja, zelena salata

Napomena: Pre držanja dijete, obavezno se posavetujte sa svojim lekarom ili nutricionistom.

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