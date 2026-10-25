Slavska trpeza nezamisliva je bez sitnih kolača koji osvajaju izgledom i ukusom. Pošto domaćice imaju previše posla oko pripreme slave, važno je da budu lepi i ukusni, a da se brzo pripremaju.

Dajemo vam tri proverena recepta za slavske kolače koji će ulepšati vašu trpezu i oduševiti goste. Ovi prelepi kolači će sigurno pronaći mesto među vašim omiljenim receptima.

Lešnik gnezda

Sastojci:

100 g mlevenih pečenih lešnika

150 g mlevenog posnog keksa

100 g šećera

80 g margarina

50 g čokolade za kuvanje

100 ml vode

Za dekoraciju:

100 g mlevenih pečenih lešnika

40 lešnika

Priprema:

Stavite u šerpu vodu, šećer, margarin i čokoladu, na tihu vatru. Mešajte povremeno dok ne provri, pa skloniti sa šporeta i dodajte mleveni keks i lešnike. Izmešajte i ostavite da se ohladi. Vlažnim rukama pravite loptice veličine oraha (biće ih oko 40). Uvaljajte ih u mlevene lešnike i ređajte na poslužavnik. Vrhom drške od varjače napravite na svakoj udubljenje i tu stavite lešnik. Stavite ih u frižider da se stegnu.

Marcipan oblanda

Sastojci:

3 lista oblande

150 g mlevenog keksa

150 g mlevenih oraha

50 g čokolade za kuvanje

200 g margarina

100 g šećera

100 ml vode

1 vanilin šećer

Priprema:

U šerpu stavite vodu, šećer i margarin da provre. Sklonite sa vatre i dodajte mleveni keks i orahe. Dobro izmešajte pa vratite na tihu vatru tri minuta uz mešanje. Sklonite sa vatre, podelite smesu na dva dela. U jedan deo dodajte čokoladu i mešajte dok se ne istopi, a u drugi dodajte vanilin šećer. Nafilujte oblandu i kada se stegne isecite na štangle.

Orasnice

Sastojci:

300 g mlevenih oraha



200 g seckanih oraha



250 g šećera u prahu



2 belanca

Sok od 1/4 limuna

Priprema:

Mutite belanca dok ne dobijete gust šam. Dodajte šećer i mutite dok se ne istopi. Dodajte mlevene orahe i sok od limuna. Izmešajte lagano drvenom varjačom. Na pleh stavite papir za pečenje. Smesu podelite na oko 50 kuglica. Svaku kuglicu dlanovima formirajte u valjak, uvaljajte u seckane orahe i blago krajeve savijte ka unutra. Stavite u zagrejanu rernu na 200 stepeni, pa smanjite temperaturu na 100 stepeni. Kada se ispeku, izvadite pleh i ostavite da se ohlade, pa ih vadite iz pleha.

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