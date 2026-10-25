Slavska trpeza nezamisliva je bez sitnih kolača koji osvajaju izgledom i ukusom. Pošto domaćice imaju previše posla oko pripreme slave, važno je da budu lepi i ukusni, a da se brzo pripremaju.
Dajemo vam tri proverena recepta za slavske kolače koji će ulepšati vašu trpezu i oduševiti goste. Ovi prelepi kolači će sigurno pronaći mesto među vašim omiljenim receptima.
Lešnik gnezda
Sastojci:
100 g mlevenih pečenih lešnika
150 g mlevenog posnog keksa
100 g šećera
80 g margarina
50 g čokolade za kuvanje
100 ml vode
Za dekoraciju:
100 g mlevenih pečenih lešnika
40 lešnika
Priprema:
Stavite u šerpu vodu, šećer, margarin i čokoladu, na tihu vatru. Mešajte povremeno dok ne provri, pa skloniti sa šporeta i dodajte mleveni keks i lešnike. Izmešajte i ostavite da se ohladi. Vlažnim rukama pravite loptice veličine oraha (biće ih oko 40). Uvaljajte ih u mlevene lešnike i ređajte na poslužavnik. Vrhom drške od varjače napravite na svakoj udubljenje i tu stavite lešnik. Stavite ih u frižider da se stegnu.
Marcipan oblanda
Sastojci:
3 lista oblande
150 g mlevenog keksa
150 g mlevenih oraha
50 g čokolade za kuvanje
200 g margarina
100 g šećera
100 ml vode
1 vanilin šećer
Priprema:
U šerpu stavite vodu, šećer i margarin da provre. Sklonite sa vatre i dodajte mleveni keks i orahe. Dobro izmešajte pa vratite na tihu vatru tri minuta uz mešanje. Sklonite sa vatre, podelite smesu na dva dela. U jedan deo dodajte čokoladu i mešajte dok se ne istopi, a u drugi dodajte vanilin šećer. Nafilujte oblandu i kada se stegne isecite na štangle.
Orasnice
Sastojci:
300 g mlevenih oraha
200 g seckanih oraha
250 g šećera u prahu
2 belanca
Sok od 1/4 limuna
Priprema:
Mutite belanca dok ne dobijete gust šam. Dodajte šećer i mutite dok se ne istopi. Dodajte mlevene orahe i sok od limuna. Izmešajte lagano drvenom varjačom. Na pleh stavite papir za pečenje. Smesu podelite na oko 50 kuglica. Svaku kuglicu dlanovima formirajte u valjak, uvaljajte u seckane orahe i blago krajeve savijte ka unutra. Stavite u zagrejanu rernu na 200 stepeni, pa smanjite temperaturu na 100 stepeni. Kada se ispeku, izvadite pleh i ostavite da se ohlade, pa ih vadite iz pleha.
Video:
Komentari (0)