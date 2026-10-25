Osušeno cveće vratim u život za 2 dana: Sipam malo ovog rastvora i brzo se oporavi!

Gajenje cveća zahteva vreme i posvećenost. Ipak, nekada se bez obzira na pažnju i trud, cveće osuši.

Sušenju cveća može doprineti premalo zalivanja, ili pak previše vode, nedovoljno svetlosti, promaja, previše toplote, neodgovarajuća prihrana i drugi faktori u zavisnosti od vrste biljke.

Na sreću, postoji jednostavan trik koji su otkrile ljubiteljke cveća, a omogućava da se biljka brzo oporavi. Kada se cveću lišće suši, požuti, opada, primenite ovaj recept od koga će odmah živnuti.

Treba vam aspirin koji sigurno imate u kući. Aspirin može da poboljša rast biljaka i pomogne im da se oporave. Ključ je u salicilnoj kiselini, jednom od sastojaka aspirina, koja to omogućava. Aspirin je koristan za sve vrste biljaka, bilo da ih uzgajate u dvorištu ili u saksijama u kući i na terasi.

Stavite jednu tabletu aspirina u 100 ml destilovane vode. Izmrvite tabletu i mešajte sve dok se ne ustopi.

Ovom mešavinom zalijte i prskajte cveće jednom nedeljno za najbolje rezultate. Poboljšaće razvoj korena, omogućava cveću da bude raskošnije, sprečava pojavu gljivica.

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