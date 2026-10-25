Posle više od pet decenija u Holivudu, Majkl Daglas odlučio je da u memoarima „One Helluva Ride“ ogoli i onu stranu života koju publika retko ima priliku da vidi. Slavni glumac piše o ljubavnim aferama, problemima sa alkoholom i drogom, ali i o trenucima koji su ga naterali da potpuno promeni pogled na život.

Jedno od iznenađenja iz knjige jeste priznanje da je pre nego što je upoznao svoju sadašnju suprugu, glumicu Ketrin Zitu Džouns, istovremeno bio u vezama sa pet žena! Otkrio je i da je tokom snimanja filma „Lov na zeleni dijamant“ imao aferu sa koleginicom Ketlin Tarner, o kojoj se godinama nagađalo.

Daglas tvrdi da se sve to dogodilo mnogo pre nego što je započeo vezu sa Ketrin Zita Džouns, sa kojom je u braku od 2000. godine. Zbog toga, kako kaže, ne oseća krivicu zbog svoje prošlosti.

Od brzog braka do holivudskih afera

Glumac se 1977. godine oženio Dajandrom Laker, nakon kratkog poznanstva. Iako je bio očaran njom, njihov odnos vremenom su opteretili različiti životni stilovi i njegovi problemi sa alkoholom i drogom.

Tokom osamdesetih godina, kada je njegova karijera bila u usponu, Daglas se suočavao sa zavisnošću, dok su se u njegovom privatnom životu nizale burne ljubavne veze. U memoarima je potvrdio i romansu sa Ketlin Tarner, ali navodi da je pre objavljivanja knjige dobio njenu saglasnost da o tome piše.

Govorio je i o snimanju intimnih scena, objašnjavajući da su u vreme kada je počinjao karijeru glumci takve scene pripremali bez današnjih koordinatora za intimnost. Prema njegovim rečima, najvažniji su bili poverenje između partnera i pažljivo dogovaranje svakog pokreta.

Droga mu bila deo svakodnevice

Majkl Daglas priznaje da su njegovi problemi sa alkoholom i drogom počeli još tokom studija, a kasnije su postali ozbiljniji. Dugo je verovao da nema veliki problem sve dok je uspevao da dolazi na posao i održava karijeru.

Prekretnica je nastupila kada je počeo da shvata kako njegovo ponašanje utiče na porodicu, posebno na sina Kamerona, koji je 2010. završio u zatvoru zbog trgovine drogom.

Glumac se 1992. prijavio na lečenje od zavisnosti, ali to nije bilo dovoljno da spase prvi brak. Dajandra je nekoliko godina kasnije podnela zahtev za razvod, a Daglas je početkom 1999. upoznao Ketrin Zitu Džouns.

Pre nego što su njihovu vezu ozvaničili, pozvao je pet žena sa kojima se tada viđao u isto vreme kako sve prekinuo.

Bolest mu promenila pogled na život

Majkl i Ketrin venčali su se u novembru 2000. godine i dobili dvoje dece, Dilana i Keri. Glumac kaže da mu je upravo porodica pomogla da drugačije sagleda prioritete, a posebno ga je promenila dijagnoza raka grla u četvrtom stadijumu, koju je dobio 2010. godine.

Usledile su nedelje zračenja i hemoterapije, a iskustvo sa bolešću navelo ga je da karijeru stavi u drugi plan.

„Najbliži su mi postali porodica“, poručio je glumac, ističući da mu je takav pogled na život ostao i godinama nakon lečenja.

Danas, kako navodi u memoarima, ponosan je na svoju decu i unuke, a nakon pauze vratio se i glumi.

Njegova autobiografska knjiga tako donosi priču o životu ispunjenom slavom, greškama i teškim odlukama, ali i o čoveku koji je tek nakon brojnih iskušenja shvatio šta mu je zaista najvažnije u životu.

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