Budući da se može razvijati godinama bez jasnih simptoma, često ostaje neotkriven sve dok ne izazove ozbiljne komplikacije. Novo istraživanje sprovedeno u Engleskoj pokazalo je koliko je taj problem raširen.

Reč je o povišenom krvnom pritisku, odnosno hipertenziji, koja povećava rizik od bolesti srca i moždanog udara. Istraživanje objavljeno u BMJ Public Health obuhvatilo je više od 1,4 miliona odraslih osoba, od kojih je 37,2 odsto imalo hipertenziju. Čak 58,8 odsto ispitanika sa hipertenzijom nije znalo da ima povišen pritisak, odnosno nisu prijavili raniju dijagnozu ni uzimanje lekova za njegovo snižavanje, piše EatingWell.

Mnogi ne znaju za bolest

Među ispitanicima bez prethodne dijagnoze, povišene vrednosti pritiska zabeležene su kod 33,2 odsto muškaraca i 21,2 odsto žena. Veća verovatnoća hipertenzije bila je povezana s višim indeksom telesne mase, pušenjem, konzumacijom alkohola te ličnom ili porodičnom istorijom bolesti srca. Istraživači su takođe utvrdili da je 50,2 odsto ispitanika koji su uzimali lekove i dalje imalo pritisak iznad preporučene granice.

Autori upozoravaju na važno ograničenje istraživanja: krvni pritisak ispitanicima je izmeren samo jednom. Budući da njegove vrednosti mogu varirati, jedno povišeno merenje nije dovoljno za potvrdu dijagnoze hipertenzije. Ipak, rezultati naglašavaju važnost redovnih kontrola jer povišen pritisak često ne uzrokuje prepoznatljive simptome.

Nelečena hipertenzija povećava rizik od srčanog i moždanog udara, bolesti bubrega, oštećenja vida i demencije. U prevenciji i kontroli povišenog pritiska mogu pomoći redovna fizička aktivnost, uravnotežena ishrana, smanjenje unosa soli i alkohola te prestanak pušenja. Preporučuje se i redovno merenje krvnog pritiska, posebno osobama s dodatnim faktorima rizika.

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