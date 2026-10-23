Spušteni kapci ne moraju da budu prepreka za lepo našminkane oči. Uz jednostavan trik možete postići da pogled izgleda otvorenije, svežije i vizuelno podignutije.

Iako se često čini da će se senka izgubiti u pregibu kapka, pravilnom tehnikom šminkanja moguće je naglasiti oči i učiniti ih vizuelno krupnijim, objašnjavaju stručnjaci za šminku.

Za ovaj trik potreban vam je samo običan tupfer koji će vam poslužiti kao vodič za precizno nanošenje senke i postizanje željenog efekta.

Presavijte tupfer na pola i njegov zaobljeni deo postavite malo iznad pregiba kapka. Pomoću tamnije senke pratite njegov rub kako biste iscrtali novu, blago zaobljenu liniju. Zatim je nežno izblendajte kako biste dobili mekan prelaz bez oštrih ivica.

Na spoljašnjem kraju linije produžite senku tankim potezom prema spoljašnjem uglu oka. Nakon toga postavite ravni deo presavijenog tupfera dijagonalno uz spoljašnji ugao oka i iskoristite ga kao vodič za iscrtavanje druge linije.

Spojite obe linije senkom, a zatim prostor između njih popunite intenzivnijom nijansom. Za dodatni efekat možete odabrati svetlucavu senku ili onu sa šljokicama, koja će posebno istaći oči i učiniti šminku upečatljivijom.

Na kraju nanesite maskaru, a ukoliko želite dramatičniji izgled, dodajte i veštačke trepavice. Pravilno naneta senka naglasiće oči i stvoriti utisak otvorenijeg i vizuelno podignutijeg pogleda, čak i kada su kapci spušteni.

Šminkanje sa otvorenim očima

Senku nanosite dok gledate pravo u ogledalo, sa otvorenim očima. Na taj način lakše ćete uočiti gde se pregib kapka zaista nalazi i naneti tamniju nijansu malo iznad njega, kako bi ostala vidljiva i kada otvorite oči.

Tanka linija ajlajnera za podignut pogled

Umesto debele linije duž celog kapka, nanesite tanak sloj ajlajnera uz samu liniju trepavica i blago ga produžite ka spoljašnjem uglu oka. Završetak usmerite blago nagore, prateći prirodan oblik oka, kako biste postigli efekat vizuelno podignutog pogleda.

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