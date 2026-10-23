Američka komičarka Ejmi Šumer oduševila je fanove novim fotografijama s odmora.

Glumica je nedavno posetila Turks i Kaikos sa svojom porodicom, gde je uživala u kupanju, ronjenju i sunčanju.

Šumer je podelila niz fotografija iz letovališta, uključujući nekoliko fotografija snimljenih na brodu i kadrova snimljenih ispod vode, na kojima je glumica pozirala u ronilačkom odelu i sa svom opremom.

Na nekima od fotografija komičarka je pozirala u krem kupaćem kostimu ukrašenom motivima ružičastih ruža i zelenog lišća te s vezicama na leđima.

Uz jednodelni kupaći kostim nosila je i šešir te velike sunčane naočare, dok joj je kosa bila pokupljena u ležerni rep.

Novom objavom Ejmi je pokazala rezultate svoje impresivne transformacije. Naime, komičarka je izgubila 22 kilograma, nakon čega je morala da se osvrne na nagađanja o promeni izgleda. Rekla je kako nije smršala jer je htela da bude zgodna, već je to uradila kako bi "preživela".

"Imala sam bolest od koje vam jako nateče lice i može vas ubiti, ali internet ju je prepoznao i bolest se povukla", rekla je ona ranije, aludiraju na svoju dijagnozu Kašingovog sindroma - stanja u kojem telo ima previše kortizola, primarnog hormona stresa. Simptomi ovog stanja mogu uključivati gojenje, visoki krvni pritisak i akne.

Šumer je prethodno priznala da je koristila lek za mršavljenje Mounjaro. Probala je i Ozempik koji joj je izazivao mučnine, zbog čega je isprobala drugi lek te je bila zadovoljna rezultatima.

"Imam više energije, kosa mi je gušća, koža mi je bolja, a i libido mi se vratio - govorim o se*su!", rekla je, dodavši da joj je kombinacija Mounjara i hormonske terapije estrogenom i progesteronom pomogla kod simptoma perimenopauze.

"Moji simptomi su nestali. Osećam se sjajno i želim da budem iskrena s vama o svemu kroz šta prolazim", istakla je ona.

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