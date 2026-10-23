Kako piše Verywell Health, sok od pomorandže i sok od jabuke često se smatraju zdravim izborom, no njihov uticaj na nivo šećera u krvi može biti veći nego što se čini. Iako sadrže vitamine i minerale, bogati su i prirodnim šećerima koji se brzo apsorbuju u organizmu. Koji je od ova dva soka bolji izbor, na šta treba pripaziti pri konzumaciji i zašto je celo voće ipak bolja opcija?

Uticaj na šećer u krvi

Iako sok od pomorandže ima zanemarivo manje šećera i nešto više vlakana od soka od jabuke, oba napitka mogu brzo podići nivo glukoze u krvi. Poređenje nutritivnih vrednosti pokazuje da čaša nezaslađenog soka od pomorandže sadrži oko 117 kalorija, 27,4 grama ugljenih hidrata i 22 grama šećera.

S druge strane, ista količina soka od jabuke ima 114 kalorija, 28 grama ugljenih hidrata i 24 grama šećera. Uprkos brzom uticaju na šećer, voćni sokovi sadrže korisne materije kojih nema u gaziranim pićima, a neka istraživanja pokazuju i da telo na njih reaguje drugačije nego na napitke s dodatim šećerom.

Saveti za konzumaciju

Sok od pomorandže ili jabuke može biti deo ishrane prilagođene održavanju stabilnog nivoa šećera ako se pazi na nekoliko stvari. Ključno je kontrolisati veličinu porcije jer su sokovi koncentrisani izvor ugljenih hidrata. Jedna čaša može sadržati više od 20 grama, što značajno utiče na planiranje obroka.

Sokovi se mogu koristiti i u kuvanju, gde se dodavanjem manjih količina u jela bogata vlaknima, proteinima i mastima može usporiti apsorpcija šećera. Takođe se preporučuje biranje isključivo stoprocentnih voćnih sokova bez dodatih šećera, što je uvek navedeno na deklaraciji proizvoda.

Celo voće kao bolji izbor

Celo voće je po pravilu nutritivno superioran izbor u odnosu na sok. Glavni razlog je veći deo vlakana, koja usporavaju rast šećera u krvi i produžuju osećaj sitosti.

Primera radi, jedna pomorandža sadrži dvostruko više vlakana i upola manje šećera od veće čaše soka. Istraživanja su pokazala da i brzina konzumacije igra ulogu. Budući da se sok pije brže nego što se jede voće, metabolička reakcija tela može biti intenzivnija.

Iako je celo voće bolja opcija, praktičnost je glavna prednost soka. Male količine stoprocentnog voćnog soka i dalje mogu biti deo uravnotežene ishrane i osigurati unos važnih vitamina i minerala.

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