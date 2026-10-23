Američka pevačica Džesika Simpson (46) ponovo je zaljubljena, a strani mediji pišu da je njeno srce osvojio muzičar Tomas Ajzenhud (33).

Viđeni su zajedno na festivalu balona u Albukurkeru i nisu se odvajali jedno od drugog. I sama pevačica je nedavno komentarisala svoj ljubavni život i rekla da je jako srećna. O njihovoj romansi počelo je da se priča još u aprilu, ali su nastojali detalje da drže podalje od očiju javnosti.

Pevačica je početkom 2025. potvrdila da ona i tadašnji suprug Erik Džonson više ne žive zajedno, nakon 10 godina braka i troje dece.

"Naša deca su nam na prvom mestu i fokusirani smo na ono što je najbolje za njih", poručila je tada za People, misleći na njihove ćerke Maksvel Dru i Birdi Mej te sina Ejsa Knata. Uprkos razvodu, ostali su u dobrim odnosima i zajedno se staraju za decu. Osim na ljubavnom planu, Džesika je doživela i brojne promene što se tiče fizičkog izgleda.

Otvoreno je govorila o oscilacijama u težini, a tokom trudnoće s trećim detetom 2019. imala je oko 117 kilograma. Nakon toga se posvetila promeni životnih navika i postupno izgubila veliki broj kilograma. Njena transformacija oduševila je mnoge, a na fotografijama izgleda znatno drugačije od onoga na šta je javnost navikla pa mnogi kažu da je danas neprepoznatljiva.

Džesika je slavu postigla 2000-ih hitovima "I Wanna Love You Forever", "Irresistible" i "With You", ali i zahvaljujući rijaliti emisiji "Newlyweds: Nick and Jessica", koja je pratila njen četvorogodišnji brak s pevačem i voditeljem Nikom Lekijem.

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