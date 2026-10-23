Porodica Megan Markl ponovo se našla u centru skandala nakon što je njen otac Tomas Markl (82), prema pisanju britanskih medija, prijavljen policiji zbog navodnog pronalaska materijala koji prikazuju se*sualno zlostavljanje dece, piše Sky News.

Prijavu je podneo njegov sin Tomas Markl Mlađi, koji tvrdi da je među očevim stvarima na Filipinima pronašao stotine fotografija i video snimaka uznemirujućeg sadržaja. Njegova sestra Samanta odlučno odbacuje optužbe i tvrdi da brat pokušava da uništi njihovog teško bolesnog oca kako bi zaradio novac.

Tomas Mlađi je navodno tokom leta u gradu Kebu naišao na nekoliko kutija s elektroničkim uređajima. Tvrdi da je slučajno otkrio sporne sadržaje dok je tražio mobilni za svoju devojku, a potom je, uz pomoć informatičkog stručnjaka, pregledao i tvrde diskove na kojima se, prema njegovim rečima, nalazila većina materijala.

Svoje otkriće prijavio je nadležnim američkim službama i policiji, a potom je filipinskoj policiji predao izjavu. Slučaj se istražuje, a za sad nije javno potvrđeno ko je pribavio ili pohranio sporne materijale niti je utvrđeno da je Tomas Markl Stariji lično odgovoran za njihov sadržaj.

Samanta Markl odbacila je bratove tvrdnje i optužila ga da izmišlja priče kako bi se osvetio ocu nakon što je ostao bez njegove finansijske pomoći.

"U tim odvratnim optužbama nema ni trunke istine. Moj brat je odvratan što ih je izmislio. Želi da uništi našeg oca. Neka ga bude sramota. Naš otac dve godine nije imao pristup tim računarima. Ko zna ko ih je sve mogao koristiti? Bilo ko je mogao da mu podmetne te materijale", zaključila je.

Inače, otac vojvotkinje od Saseksa pretrpeo je nekoliko srčanih udara i moždani udar, a prošlog decembra amputirana mu je leva noga ispod kolena zbog krvnog ugruška. Samanta tvrdi da je slabog zdravlja i da se teško može braniti od javnih optužbi.

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