Merilin Monro bila je jedna od najvećih holivudskih zvezda, žena čiji su izgled, šarm i harizma osvojili svet. Ipak, iza blještavila reflektora krila se sasvim obična svakodnevica, u kojoj nije uvek bilo vremena za komplikovano kuvanje.

Iako je uživala u pripremanju hrane, zbog brojnih obaveza često se opredeljivala za brz doručak. Njen jutarnji ritual posebno je zanimljiv, jer se prilično razlikovao od doručka kakav bismo danas očekivali.

U intervjuu za časopis Pageant iz 1952. godine, Merilin je otkrila da je dan započinjala toplim mlekom i sirovim jajima. Mleko bi zagrejala na ringli, a zatim u njega razbila dva sirova jajeta i sve umutila viljuškom. Svoj neobičan doručak pila bi dok se spremala za dan koji je pred njom.

Uz to je uzimala i multivitaminsku tabletu, verujući da joj ovakav obrok pruža potrebnu energiju za užurbanu svakodnevicu.

Merilin je smatrala da je to hranljiv izbor za zaposlenu ženu, a njen iskren opis jutarnjih navika pokazuje da se i iza glamura jedne od najvećih zvezda svih vremena krila želja za jednostavnošću.

Ipak, njena navika danas bi zahtevala oprez: sirova jaja mogu da nose rizik od infekcije salmonelom, pa se ne preporučuje njihova konzumacija bez odgovarajuće termičke obrade.

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