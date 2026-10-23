Pacijent je imao teško oslabljen imunitet i preminuo je početkom oktobra, dok zdravstvene vlasti naglašavaju da za sada nema dokaza da postoji opasnost za širu populaciju.

Francuska je prijavila prvi poznati slučaj infekcije virusom Shamonda kod čoveka, saopštile su zdravstvene vlasti u četvrtak.

Virus je pronađen kod pacijenta koji se u Lionu lečio od ozbiljne bolesti i imao veoma oslabljen imunološki sistem. Pacijent je preminuo početkom oktobra.

Za sada nije utvrđeno da je upravo virus Shamonda bio uzrok njegove smrti.

Do sada se smatralo da ne može da zarazi ljude

Ono što ovaj slučaj čini posebno zanimljivim jeste činjenica da se do sada verovalo da virus Shamonda ne može da pređe na čoveka.

Francusko Ministarstvo zdravlja zato slučaj opisuje kao izuzetan i naglašava da prema trenutnim saznanjima nije utvrđen rizik po zdravlje opšte populacije.

Drugim rečima, za sada nema razloga za paniku niti dokaza da se virus prenosi među ljudima.

Najverovatnije ga zarazila mušica

Shamonda virus među životinjama prenose sitne mušice koje ujedaju.

Prvi put je otkriven u Nigeriji sredinom šezdesetih godina, a kasnije se povremeno pojavljivao kod goveda u različitim delovima Afrike i Japana.

Ovog leta prvi put je registrovan i u Evropi, na farmama goveda.

Francuske vlasti smatraju da se pacijent najverovatnije zarazio ujedom mušice u istočnoj Francuskoj, gde je tokom proleća i leta zabeleženo kruženje virusa među životinjama.

Obaveštene međunarodne zdravstvene institucije

O prvom poznatom slučaju kod čoveka Francuska je obavestila i Svetsku zdravstvenu organizaciju, kao i Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti.

Zdravstvene vlasti sada prate situaciju, ali ponavljaju da za sada nije identifikovana opasnost za širu javnost.