Dočekati duboku starost sa osobom koju volite velika je sreća, a još je ređe kada ljubav traje duže od osam decenija. Upravo takvu priču imali su Doroti i Tim Volter, britanski par koji je u decembru 2023. godine proslavio čak 81 godinu braka.

Njihova priča privukla je pažnju javnosti i zbog neobičnog priznanja: tvrdili su da se tokom zajedničkog života nikada nisu ozbiljno posvađali. Umesto rasprava, trudili su se da razgovaraju, usaglase mišljenja i uživaju u vremenu koje provode zajedno.

Ipak, njihova priča danas se pamti kao svedočanstvo o dugoj ljubavi, a jedno vreme su bili i najstariji bračni par u Velikoj Britaniji. Doroti je preminula 4. februara 2024. godine.

Upoznali su se sa 18 godina

Doroti i Tim upoznali su se kada su oboje imali 18 godina, tokom Drugog svetskog rata. U to vreme radili su u fabrici povezanoj sa proizvodnjom aviona, a Tim je, kako je ispričao za BBC, često sedao na bicikl kako bi posle posla video svoju devojku.

Njihova ljubavna priča ubrzo je prerasla u zajednički život. Venčali su se 1942. godine, kada su imali 21 godinu u Njuberiju.

Nakon rata preselili su se u Elmston, gde su čak 32 godine proveli baveći se poljoprivredom i vodeći farmu voća.

„Dogovaramo se, ne svađamo se“

Kada su ih pitali u čemu je tajna njihovog dugog i srećnog braka, nisu govorili o velikim romantičnim gestovima niti o komplikovanim pravilima.

Njihov odgovor bio je jednostavan: nisu se svađali, već su razgovarali i trudili se da se dogovore.

Doroti je priznala da je prošlo toliko vremena da im je teško da poveruju da su zajedno čak 81 godinu. Tim je, s druge strane, isticao da su uvek bili srećni zajedno.

Naravno, to ne znači da su u svemu imali isto mišljenje. Priznavali su da su ponekad različito gledali na pojedine stvari, ali su umeli da razgovaraju bez pretvaranja neslaganja u sukob.

Putovanja i zajedničke avanture

Doroti i Tim dobili su dve ćerke, a tokom godina pronašli su i zajedničku strast koja ih je dodatno povezivala, to je ljubav prema brodovima i čamcima.

Putovali su Evropom svojim čamcem i zajedno stvarali uspomene koje su obeležile njihov brak.

Njihova priča pokazuje koliko zajednički interesi, vreme provedeno udvoje i spremnost na nove avanture mogu da obogate partnerski odnos.

Par je imao i troje praunučadi. Iako im nije bilo lako da se odreknu samostalnosti kada su se 2022. godine preselili u dom za stare, nastavili su da neguju vedar duh i smisao za humor.

Njihov savet za dug i srećan brak

Na pitanje šta bi poručili parovima koji žele da izgrade dug i srećan odnos, Tim nije pokušavao da ponudi čarobnu formulu.

„Ne možete da izdvojite samo jednu stvar, ali ako ste zadovoljni životom i svojim partnerom, bićete i vi“, poručio je, prema izveštaju BBC-ja.

Možda upravo u toj jednostavnosti leži najveća vrednost njihove priče. Nisu govorili o savršenom odnosu bez različitih mišljenja, već o zajedničkom životu u kojem su razgovor, bliskost i međusobno razumevanje veoma važni.

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