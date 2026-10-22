Brza pita sa sirom od gotovih kora: Starinski recept koji ne može da omane!

Sastojci:

1/2 kg gotovih kora za pitu

300 g sira po želji

3 jajeta

1 šoljica (mala, starinska za kafu) ulja

3 šoljice kisele vode

2 kašičice soli

Priprema:

Podmazati uljem okrugli pleh i staviti na dno jednu koru, malo je poprskati uljem, staviti drugu koru, takođe poprskati sa malo ulja, pa preko nje razbacati šaku usitnjenog sira, staviti sledeću koru, poprskati je uljem, razbacati po njoj šaku sira i tako redom, dok se ne utroše sve kore i sir. Za preliv, izmešati jaja sa šoljicom ulja i kiselom vodom i solju. Pitu iseći na 8 jednakih delova i preliti da upije. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta.

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