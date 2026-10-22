Brza pita sa sirom od gotovih kora: Starinski recept koji ne može da omane!

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Predlažemo vam brzi obrok, bilo da je večera ili doručak od samo nekoliko sastojaka. Pita sa sirom od gotovih kora se lako priprema i oduševiće vaše ukućane koliko je ukusna, a ima krckavu koricu.
Dajemo vam starinski recept koji ne može da omane, pita svima uspe!
Sastojci:
1/2 kg gotovih kora za pitu
300 g sira po želji
3 jajeta
1 šoljica (mala, starinska za kafu) ulja
3 šoljice kisele vode
2 kašičice soli
Priprema:
Podmazati uljem okrugli pleh i staviti na dno jednu koru, malo je poprskati uljem, staviti drugu koru, takođe poprskati sa malo ulja, pa preko nje razbacati šaku usitnjenog sira, staviti sledeću koru, poprskati je uljem, razbacati po njoj šaku sira i tako redom, dok se ne utroše sve kore i sir. Za preliv, izmešati jaja sa šoljicom ulja i kiselom vodom i solju. Pitu iseći na 8 jednakih delova i preliti da upije. Peći u zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 40 minuta.
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