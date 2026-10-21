Kada upoređujete beli i slatki krompir, lako možete uočiti razlike u ukusu i boji. Zbog toga je odabir krompira za određeno jelo jednostavan. Međutim, ako vam je ishrana prioritet i želite da izaberete najzdraviju opciju, vrhunski izbor možda bude manje očigledan. Pored toga, ne pomaže ni to što ovo skrobno povrće često bije loš glas, što celu razliku čini posebno zbunjujućom.

Pa, koji je zdraviji: slatki ili beli krompir? Nutricionistkinja je zato objasila nutritivne razlike i način na koji treba da birate između ova dva krompira. Pored toga, kuvari su takođe diskutovali o kulinarskim primenama kako biste mogli da odaberete najbolju opciju za svoje potrebe.

Suprotno popularnom verovanju, beli krompir je daleko od „praznih ugljenih hidrata“, kaže Lori Rajt, doktor nauka, registrovani nutricionista-dijetetičar, vanredni profesor i direktor programa ishrane na „University of South Florida“ za sajt Martha Stewart.

On je bogat izvor kalijuma, minerala koji pomaže u regulisanju krvnog pritiska, ravnoteži tečnosti i podršci funkciji mišića i nerava, navodi Rajtova. Pored toga, beli krompir obiluje vitaminima B grupe, koji podržavaju metabolizam energije i stvaranje crvenih krvnih zrnaca, dodaje ona.

Da li su slatki i beli krompir u srodstvu?

Suprotno popularnom verovanju, ovi krompiri nisu bliski rođaci. Slatki krompir (batat) pripada porodici slaka, dok beli krompir pripada porodici pomoćnica (pomoćnica/solanacee). Obe botaničke porodice spadaju pod red Solanales, pa su ove krtole u dalekom srodstvu.

Koji je zdraviji?

„Najzdraviji“ izbor zavisi od toga šta želite da dobijete. Na primer, ako želite ugljene hidrate da upotpunite obrok, možete koristiti bilo koji krompir. Međutim, ako tražite podršku imunitetu, antioksidativna svojstva ili osećaj sitosti, razmislite o slatkom krompiru. Slično tome, ako želite postepeniji odgovor šećera u krvi, slatki krompir je pravi izbor.

U poređenju sa belim krompirom, on „često ima niže glikemijsko opterećenje, što ga čini dobrom opcijom za one koji upravljaju dijabetesom“, kaže Rajtova.

S druge strane, ako želite da povećate unos kalijuma radi krvnog pritiska i ravnoteže elektrolita, beli krompir je snažan izbor, navodi Rajtova. Skrob i folati u belom krompiru takođe mogu koristiti sportistima, odnosno trudnicama, prema rečima Rajtove.

Zaključak: „I slatki i beli krompir su hranljivi“, deli Rajtova. Da biste iskoristili prednosti njihovih jedinstvenih nutritivnih profila, ona savetuje da ih oboje uključite u raznovrsnu ishranu.

Druge razlike između slatkog i belog krompira

Pored nutritivnog sastava, slatki i beli krompir se razlikuju na nekoliko načina. Evo nekih ključnih razlika, prema rečima Mariseli Džentil, kuvarice, autorke knjige „Maricel’s Simply Asian Cookbook“ i vlasnice restorana „Maricel’s Kitchen“ u Nju Džerziju, i Migela Olmeda, kuvara predavača kulinarske umetnosti na „Auguste Escoffier School of Culinary Arts“.

Boja: U SAD, većina slatkog krompira ima narandžasto-crvenu koru sa živopisnim narandžastim mesom. Druge sorte imaju ljubičastu ili žutu koru, zajedno sa belim ili bledožutim mesom. U međuvremenu, beli krompir ima „bledu, tanku koru i belo do žuto meso“, kaže Džentilova.

Oblik i veličina: Slatki krompir teži da ima izduženi oblik ragbi lopte sa šiljastim krajevima. Beli krompir je dostupan u okruglim ili duguljastim sortama, kaže Olmedo. Takođe su otprilike iste veličine, mada se to može razlikovati u zavisnosti od sorte.

Tekstura: Slatki krompir uglavnom ima deblju koru od belog krompira, kaže Olmedo. Kada se skuva, meso je vlažno, kremasto i ima gušći zalogaj od belog krompira, navodi Džentilova. Nasuprot tome, kuvani beli krompir ima skrobnu i pufnastu teksturu, primećuje ona.

Ukus: Kuvani slatki krompir ima ukus orašastih plodova, bogat je i, naravno, sladak. Kuvani beli krompir je više zemljani, blag i slankast, kaže Džentilova.

Kulinarska primena: Oba krompira se mogu pripremati na mnoštvo načina, uključujući kuvanje, prženje i pečenje. Međutim, njihovi prirodni ukusi usmeravaju ih u različita jela. Zbog svoje slatkoće, slatki krompir dobro funkcioniše i za slana jela i za deserte, poput pite od slatkog krompira ili čizkejka. Takođe se može koristiti umesto slatkog krompira iz roda Dioscorea (koji je, uzgred, drugačije povrće) tokom praznika, kaže Olmedo. Nasuprot tome, beli krompir se prvenstveno koristi u slanim pripremanjima. On je klasičan izbor za pire krompir, pomfrit, pečeni krompir, gratene i krompir salate, kaže Džentilova.

Sličnosti

Uprkos mnogim razlikama, slatki i beli krompir dele neke sličnosti. Prvo, oba se mogu jesti sirova, ali to nije idealno. Neskuvani slatki krompir je isuviše čvrst i skroban, dok beli krompir može imati gorak ukus. Takođe mogu biti teški za varenje, kaže Džentilova. Kuvanje obe krtole ne samo da ih omekšava, već oslobađa i njihov ukus i hranljive materije, primećuje Džentilova.

Pored toga, i slatki i beli krompir će potamneti kada se raseku. To je zbog polifenol oksidaze, enzima koji se nalazi u krompiru (i mnogim drugim vrstama povrća). Kada je izložena vazduhu, polifenol oksidaza prolazi kroz niz hemijskih reakcija koje proizvode melanin, braonkasti pigment. Da biste ovo sprečili, držite isečene komade krompira potopljene u hladnoj vodi dok ne budete spremni da ih kuvate. Takođe možete „dodati limunov sok ili sirće u vodu radi dodatne zaštite“, savetuje Džentilova.

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