Premda je revija brenda ,,Victoria's Secret" sinonim za romantičnu čipku, glamurozna krila i zavodljiv donji veš, jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka na ovogodišnjem događaju u Los Angelesu nije bio na pisti, već u prvom redu.

Naime, Nikol Kidman je dokazala da vam nisu potrebna anđeoska krila da biste bili u centru pažnje, donevši sa sobom dozu se**epila.

Oskarovka je za ovu priliku oživela svoju ,,Babygirl" eru. Odlučila se za oštar, krojački besprekoran izgled sa potpisom modne kuće ,,Jean Paul Gaultier" iz jesenje ,,ready to wear" kolekcije za 2026. godinu, iza koje stoji dizajner Duran Lantink.