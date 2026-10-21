Premda je revija brenda ,,Victoria's Secret" sinonim za romantičnu čipku, glamurozna krila i zavodljiv donji veš, jedan od najupečatljivijih modnih trenutaka na ovogodišnjem događaju u Los Angelesu nije bio na pisti, već u prvom redu.
Naime, Nikol Kidman je dokazala da vam nisu potrebna anđeoska krila da biste bili u centru pažnje, donevši sa sobom dozu se**epila.
Oskarovka je za ovu priliku oživela svoju ,,Babygirl" eru. Odlučila se za oštar, krojački besprekoran izgled sa potpisom modne kuće ,,Jean Paul Gaultier" iz jesenje ,,ready to wear" kolekcije za 2026. godinu, iza koje stoji dizajner Duran Lantink.
Njen autfit bio je majstorska igra kontrastima. Glumica je ponela verziju klasičnog ženskog odela sa suknjom čiju osnovu je činila bela košulja uvučena u crni pencil model visokog struka. Pored toga, suknja je krila poseban detalj. Naime, šavovi su imitirali haltere, što je bio njen suptilan naklon tematici same revije brenda ,,Victoria's Secret".
Detalji
Da bi razbila monohromatiku, Kidman je oko vrata vezala upečatljivu crnu i ružičastu prugastu kravatu, ponovo aludirajući na prepoznatljivu ,,Pink" boju ovog brenda. Stajling je zaokružila crnim salonkama, elegantnom bordo,,clutch" torbicom brenda ,,Chanel" i zavodljivom šminkom.
Svojim ,,office siren" stilom, Nikol Kidman je poslala jasnu poruku: privlačnost leži u stavu, samopouzdanju i idealnom kroju, piše Elle.
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