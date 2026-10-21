Džejson Sudejkis je otvoreno govorio o jednoj od stvari zbog kojih žali šest godina nakon što je raskinuo veridbu sa Olivijom Vajld.

„Mislim da je to jednostavno komunikacija“, rekao je glumac (51) tokom gostovanja 18. oktobra u podkastu Sema Fragosa „Talk Easy“, prenosi InStyle. „Mogao sam bolje da iskomuniciram kako sam se osećao, kako su uticale na mene određene stvari.“

Sudejkis i Vajldova su bili zajedno od 2011. godine, sve dok u novembru 2020. nisu raskinuli sedmogodišnju veridbu. Bivši par ima dvoje dece: Otisa (12) i Dejzi (10).

Glumac je ponudio analogiju za njihovu bivšu vezu i način na koji je rešavao komunikaciju.

„Znate, ako moji roditelji nikada ne vide moje loše ocene, onda ne moramo ni da razgovaramo o mojim lošim ocenama, iako te ocene i dalje postoje“, rekao je on. „Tako da, ako se osećam na određeni način i ne pričam o tome, to ne čini da problem nestane, a nije fer očekivati od nekoga da čita misli, bilo da je ta osoba partner, šef u 'SNL'-u ili linijski producent za televizijsku emisiju.“

Glumac je takođe dodao da ima „sklonost“ da zadržava stvari u sebi pre nego što progovori. „Jedna stvar koju sam naučio jeste da sam čekao malo predugo... i to sada izlazi na površinu na različite načine.“

Saosećanje

I dok su Sudejkis i Vajldova morali da prolaze kroz kraj svoje veze pod budnim okom javnosti, on je rekao da mu je to omogućilo da saoseća sa drugima u sličnim situacijama.

„Zanimljivo je to što vam to daje kapacitet za empatiju kada drugi prolaze kroz tako nešto“, rekao je on. „I ne morate biti toliko srećni kao mi da biste radili ono što volite. Mislim, znam da Olivija voli to čime se bavi i da je veoma, veoma dobra u tome, i uvek je bila, i oduševljen sam zbog nje.“

Nastavio je: „I osećam se veoma srećno što radim ono što bi i trebalo da radim. Ali mogu vam reći samo to da prođete kroz sve to, a to mi je pružilo priliku da na neki način prepoznam kada drugi ljudi prolaze kroz nešto slično.“

Bonus video: