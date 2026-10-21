Deka od 82 godine završio je u bolnici nakon što je nedeljama jeo velike količine cvekle, uveren da tako poboljšava zdravlje. Lekari su kod njega otkrili ozbiljan poremećaj koji utiče na sposobnost krvi da prenosi kiseonik, a sumnjalo se da su problemu doprineli i lekovi koje je uzimao zbog srčanih tegoba.

Čovek je svake nedelje konzumirao skoro tri kilograma cvekle, a pio je i vodu u kojoj se povrće kuvalo. Istovremeno je uzimao lek koji sadrži nitrate zbog problema sa srcem. U bolnicu je primljen nakon kratkotrajnog gubitka svesti i pada krvnog pritiska. Lekare su zabrinuli i izrazito bleda, gotovo sivkasta boja njegove kože, kao i niska zasićenost krvi kiseonikom. Čak ni davanje visokih koncentracija kiseonika nije popravilo njegovo stanje.

Analize su pokazale promenu hemoglobina, proteina u crvenim krvnim zrncima koji prenosi kiseonik kroz organizam. Dobio je terapiju koja pomaže da se hemoglobin vrati u oblik koji može normalno da prenosi kiseonik, nakon čega mu se stanje poboljšalo.

Kako nitrati iz povrća mogu da postanu problem?

Cvekla prirodno sadrži nitrate, ali nije jedino povrće koje ih može imati u većim količinama. Među takvim namirnicama su i spanać, rukola, rotkvice i keleraba.

Nitrati se prirodno nalaze u zemljištu, a biljke ih upijaju tokom rasta. Uobičajen unos uglavnom ne predstavlja veliki zdravstveni rizik. Međutim, deo nitrata može da se pretvori u nitrite, koji pod određenim okolnostima ometaju sposobnost hemoglobina da prenosi kiseonik.

Taj poremećaj naziva se methemoglobinemija, a u težim slučajevima može izazvati slabost, vrtoglavicu, otežano disanje i gubitak svesti.

U slučaju ovog muškarca sumnjalo se na zajedničko dejstvo veoma velikih količina cvekle i leka koji je uzimao. To ne znači da je cvekla sama po sebi opasna, već da neuobičajeno veliki unos određenih sastojaka može predstavljati problem u specifičnim okolnostima.

Ovaj neobičan slučaj opisan je u stručnom časopisu „Journal of Emergency Medicine“.

Zašto je važno kako čuvamo povrće?

Količina nitrata u povrću zavisi i od uslova uzgoja. Pri slabijem osvetljenju i nižim temperaturama biljke mogu sporije da ih razgrađuju, pa povrće uzgajano u plastenicima, naročito tokom zime, ponekad sadrži više nitrata.

Važno je i pravilno čuvanje namirnica. Kuvana jela treba što pre ohladiti i odložiti u frižider, umesto da dugo stoje na sobnoj temperaturi.

Da li treba izbegavati cveklu i spanać?

Ne. Cvekla i drugo povrće važan su deo uravnotežene ishrane jer sadrže vitamine, minerale, vlakna i druge korisne biljne sastojke. Stručnjaci preporučuju raznovrsnu ishranu i smenjivanje različitih vrsta povrća, umesto svakodnevnog konzumiranja veoma velikih količina samo jedne namirnice. Poseban oprez potreban je kod beba i male dece, koja su osetljivija na dejstvo nitrita.

Ovaj slučaj zato nije razlog da izbacite cveklu iz jelovnika, već podsetnik da čak ni zdrave namirnice ne treba konzumirati u preteranim količinama. Ako imate hroničnu bolest ili uzimate lekove, veće promene u ishrani najbolje je da prethodno razmotrite sa lekarom.

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