Voditelj Vladimir Jelić godinama je jedno od prepoznatljivih televizijskih lica, ali svoj privatni život uspešno čuva daleko od očiju javnosti. Malo je poznato da je njegova supruga glumica Jovana Jelić, koju je publika zavolela zahvaljujući ulozi Vanje Mijatović u popularnoj seriji „Igra sudbine“.

Jovana je tokom karijere igrala i u ostvarenjima „Ubice mog oca“, „Šifra Despot“ i „Urgentni centar“, ali se o njenom životu van kamera retko govori. Slično je i kada je reč o njenom suprugu, koji privatnost uglavnom drži podalje od medija.

Vladimir i Jovana u braku su oko jedanaest godina, a njihova ljubavna priča počela je dok su zajedno radili na jednom projektu. Njihovom upoznavanju doprineli su zajednički prijatelji, koji su ih spojili.

Kako je voditelj jednom prilikom ispričao, među njima se hemija osetila odmah, a odnos se razvijao prirodno, bez pritiska. Iako su oboje prisutni u javnom životu, supružnici su uspeli da privatnost sačuvaju za sebe, dok su u prvom planu ostale njihove profesionalne karijere.

– Dopali smo se jedno drugome, razmenili telefone, počeli da se viđamo i vrlo brzo shvatili da smo se zavoleli. Kod nas je sve išlo postepeno i sve nam se dešavalo baš kad treba, bez nekog planiranja i forsiranja – rekao je za "Gloriju" voditelj koji s glumicom ima dva sina.

Jovana Jelić, supruga voditelja Vladimira Jelića, osam godina je mlađa od njega, ali razlika u godinama nikada nije uticala na njihov odnos. Njihov brak počiva na razumevanju, uzajamnoj podršci i spremnosti da zajedno prevaziđu izazove. Kako su i sami isticali, nesuglasice rešavaju razgovorom i zajedničkim trudom, a porodica im je uvek na prvom mestu.



Bonus video:

