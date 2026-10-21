Kada primetimo da nam kosa deluje tanje i manje bujno, prvo pomislimo na kupovinu novog šampona, skupih preparata ili ampula koje obećavaju gušću i jaču kosu. Međutim, pre nego što potrošite novac na različite proizvode, postoji jednostavan trik koji možete isprobati bez posebnih preparata, mnogo vremena i odlaska kod frizera.

Tajna se krije u načinu na koji pravite razdeljak.

Način na koji pravite razdeljak može značajno da utiče na to kako vaša kosa izgleda. Ako godinama nosite istu frizuru i razdeljak uvek pravite na istom mestu, moguće je da upravo time dodatno ističete delove na kojima kosa deluje ređe i manje bujno.

Važno je naglasiti da promena razdeljka ne može da zaustavi opadanje kose niti da podstakne njen rast. Ipak, može da doprinese tome da kosa izgleda gušće i punije, bez dodatnih troškova i komplikovanog stilizovanja.

Kako napraviti razdeljak koji kosi daje više volumena?

Da biste promenili izgled kose, ne morate da menjate frizuru iz korena. Nekoliko jednostavnih koraka može biti dovoljno da postignete željeni efekat.

1. Pronađite deo glave na kojem se teme najviše vidi.

Najpre napravite razdeljak na koji ste navikli i obratite pažnju na to da li je koža glave posebno uočljiva duž sredine ili na temenu.

2. Pomерите razdeljak malo u stranu.

Češljem napravite novu liniju nekoliko centimetara dalje od uobičajenog mesta. Isprobajte razdeljak sa obe strane kako biste utvrdili koji vam najbolje odgovara i daje utisak veće gustine kose.

3. Isprobajte cik cak razdeljak.

Umesto da češljem povučete potpuno ravnu liniju, pomerajte ga blago levo i desno. Tako će pramenovi biti raspoređeni nepravilnije, zbog čega teme može biti manje vidljivo.

4. Podignite kosu pri korenu.

Tokom feniranja usmerite pažnju na koren kose i nežno podižite pramenove. Ovakav način sušenja može doprineti većem volumenu, posebno ako je kosa tanka i priljubljena uz glavu.

Nisu potrebne velike promene da bi frizura izgledala drugačije. Ponekad je dovoljno samo malo pomeriti razdeljak kako bi kosa dobila više volumena i delovala bujnije.

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