Dugogodišnje prijateljstvo dve slavne manekenke našlo se u centru pažnje nakon zagonetnih objava na društvenim mrežama. Džoan Smols nije štedela reči, a mnogi se pitaju da li je to zbog ljubavnog trougla između Džoan, njene prijateljice i koleginice Kendis Svonepul i poznatog američkog sportiste Toma Brejdija.

Manekenka Džoan Smols svojim komentarima na Instagramu podstakla je glasine o ozbiljnom sukobu sa Kendis, a pretpostavlja se da je razlog za to njen bivši dečko koji je sada u vezi upravo sa Kendis!

Izgleda da je bivši igrač američkog fudbala Tom Brejdi doveo do sukoba dve prijateljice koje su se družile čak 15 godina!

Priča oko ovog ljubavnog trougla je počela prošle nedelje, kada je profil portala „Just Jared“ na Instagramu objavio da su ljudi primetili kako su se Džoan Smols i Kendis Svonepul otpratile sa ove društvene mreže. Pitanje da li su dve manekenke i dalje u dobrim odnosima ubrzo je privuklo pažnju.

Smols, koja ima 38 godina, uključila se u raspravu komentarom koji je mnoge zaintrigirao.

„Dve reči: sammer haus! To sve objašnjava“, napisala je.

Na prvi pogled, poruka je delovala prilično zagonetno. Ipak, oni koji prate popularni rijaliti „Sammer haus“ brzo su povezali aluziju sa pričom iz poslednje sezone, u kojoj je došlo do prekida prijateljstva između Amande Batule i Sijare Miler.

Njihov odnos narušen je nakon što je Amanda, prema prikazanoj priči, tajno započela vezu sa Vestom Vilsonom, bivšim dečkom svoje prijateljice. Upravo zbog te paralele mnogi su pomislili da Smols aludira na sličnu situaciju u svom životu.

Tu se, međutim, nije zaustavila. U nastavku rasprave na društvenim mrežama, Smols je svoju koleginicu i nekadašnju prijateljicu Kendis, takođe 38-godišnjakinju, navodno nazvala izdajicom.

Kada je neko direktno upitao da li su njih dve još prijateljice, odgovor je bio kratak i oštar: „Ne družim se sa izdajicama.“

U drugoj poruci, koja je kasnije obrisana, manekenka je napisala da nekim ljudima nedostaje ono što je nazvala „ženskim kodeksom“.

„Količina nepoštovanja i nemara prema ljudima je nezamisliva. Nema povratka. Neki ljudi ne znaju za poštovanje i moralni kompas“, navodno je napisala.

Posebno emotivan deo njene poruke odnosio se na dugogodišnje prijateljstvo i osećaj razočaranja.

„Najviše boli kada te nakon 15 godina prijateljstva neko manipuliše, laže i omalovažava tvoja osećanja. Nisu rekli niti napisali ni ‘izvini’. Samo nastavi dalje i ne osvrći se“, poručila je Smols.

Vremenski trenutak u kojem su se pojavile ove poruke dodatno je podgrejao spekulacije. Naime, gotovo istovremeno počele su da kruže vesti da su Kendis Svonepul i Tom Brejdi u ljubavnoj vezi.

Prema pisanju stranih medija, Džoan Smols je ranije bila u neobaveznoj vezi sa Brejdijem, bivšom zvezdom američkog fudbala koja ima 49 godina. Navodi se da je njihov odnos trajao otprilike godinu dana, ali detalji nisu zvanično potvrđeni.

„Provode mnogo vremena zajedno. Kendis i Tom su u vezi mesecima“, rekao je neimenovani izvor za američke medije, dodajući da je manekenka veoma diskretna i pažljivo bira kome govori o svom privatnom životu.

Prema istim navodima, par se trudi i da izbegava zajednička pojavljivanja u javnosti.

Ipak, za sada nema zvanične potvrde da je Brejdi zaista razlog nesuglasica između dve slavne manekenke i nekadašnje prijateljice.

Video: