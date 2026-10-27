Kada pravite brzi obrok u jednom tiganju radnim danom ili toplu pitu sa jabukama, tiganj od livenog gvožđa predstavlja logičan izbor.

Međutim, uz redovnu upotrebu, na livenom gvožđu mogu se nataložiti ostaci hrane i uglvljeni slojevi koje brzo brisanje ne može da ukloni. Srećom, jednostavna namirnica iz ostave — krupna so — može da reši stvar kada se pravilno iskoristi.

Stručnjaci za posuđe su u nastavku objasnili kada treba posegnuti za solju pri čišćenju livenog gvožđa, kako je koristiti i kada je poželjnije odabrati nežniju opciju.

So kao sredstvo za čišćenje livenog gvožđa

So se može koristiti za efikasno dubinsko čišćenje livenog gvožđa kada imate tvrdokorne ostatke hrane. Laura Ašer, suosnivač i autor recepata za „Cast Iron Skillet Cooking“, upoređuje so sa mrežastom žicom za čišćenje jer je abrazivna i može da ukloni tvrdokornu prljavštinu.

Džordan Burdej, osnivač kompanije „Cookware Care“, preporučuje upotrebu soli koja je vrlo krupna ili ima krupna zrna. „Obično je so sa krupnim zrnima veoma gusta, tako da može da podnese pritisak koji vršite na nju, omogućavajući joj da ukloni naslage ugljenika“, kaže Burdej za sajt Martha Stewart.

Kada koristiti so za čišćenje livenog gvožđa (a kada je preskočiti)

I Burdej i Ašer navode da je so najbolje rezervisana za dublje čišćenje livenog gvožđa.

„So je dobar alat, ali svakom tiganju nije potrebno dubinsko abrazivno ribanje nakon svake upotrebe. Češće nego ne, vlažna krpa ili plastična strugalica su sve što vam je potrebno“, objašnjava Ašerova.

Pošto je so abrazivna, ona je idealan izbor za tiganje sa zalepljenim ostacima hrane ili naslagama ugljenika koje se teško skidaju. Za liveno gvožđe sa blagom do umerenom zaprljanošću, vlažna krpa će verovatno obaviti posao.

„Obično bih rekao da je čišćenje solju zaista potrebno samo kada imate prilično debeli sloj naslaga ugljenika — možda par puta godišnje u najgorem slučaju“, objašnjava Burdej.

Prema Burdeju, „ako primetite mesta koja se ljuštite ili vidljivu ’ivicu’ formiranu na nekoj oblasti“, liveno gvožđe bi moglo imati koristi od tretmana solju. U suprotnom, verovatno je dovoljno samo jednostavno ispiranje. Ako prečesto koristite so za čišćenje livenog gvožđa, možete primetiti da se zaštitni sloj (začinjenost) tanji, što s vremenom može izazvati rđu — posebno ako odmah ne obnovite zaštitni sloj.

Kako bezbedno očistiti liveno gvožđe solju

Pružite svom livenom gvožđu negu koja mu je potrebna bez oštećenja površine. Naši stručnjaci dele jednostavna uputstva korak po korak za čišćenje solju, uz savete kako da pravilno ponovo nauljite i zaštitite tiganj nakon toga.

Zagrejte tiganj na šporetu. Burdej preporučuje da ga stavite na nisku temperaturu na dva do pet minuta. U zavisnosti od stepena zaprljanosti tiganja, pospite između 1 i 3 kašičice soli po livenom gvožđu. Koristeći čistu sunđerastu ili običnu krpu, nežno utrljajte so po površini livenog gvožđa. Burdej sugeriše korišćenje kružnih pokreta kako bi se olabavila zagorela hrana i prljavština. Uklonite preostale ostatke brzim brisanjem krpom. Zatim temeljno isperite tiganj toplom vodom. Potpuno osušite liveno gvožđe krpom ili peškirom. Stavite tiganj na šporet na minut ili dva kako biste uklonili svu preostalu vlagu. Dodajte kap ili dve ulja, pa ga ravnomerno rasporedite po livenom gvožđu papirnim ubrusom. Vratite tiganj na šporet na srednje jaku temperaturu dok ne počne da se dimi, ili ga stavite u rernu zagrejanu na 232 stepena Celzijusa (450 stepeni Farenhajta) na oko sat vremena. Ovo pomaže da se ulje polimerizuje i formira zaštitni sloj, objašnjava Burdej. Skinite liveno gvožđe sa izvora toplote. Kada se tiganj malo ohladi, obrišite višak ulja.

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