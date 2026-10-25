Bivši igrač amerićkog fudbala i sportski komentatorTom Brejdi navodno je u vezi sa jednom od najpoznatijih manekenki na svetu, Kendis Svonepol. Kako prenosi američki magazin „US Weekly“, par je zajedno već neko vreme, ali detalji njihove romanse za sada nisu poznati.

Slavni američki sportista, koji se 2022. godine razveo od brazilske manekenke Žizel Bundšen, poslednjih godina retko govori o svom privatnom životu. Ipak, mediji su ga nakon razvoda povezivali sa nekoliko poznatih žena, među kojima su Kim Kardašijan, Irina Šajk, Bruks Nejder i Sofija Vergara.

Brejdi i Žizel bili su u braku od 2009. godine i zajedno imaju sina Bendžamina, koji ima 16 godina, i ćerku Vivijan, koja ima 13. Sportista ima i 19-godišnjeg sina Džeka iz prethodne veze sa glumicom Bridžit Mojnahen.

Kendis Svonepol je južnoafrička manekenka koja se proslavila saradnjom sa brendom „Viktorijas sikret“. Ni njoj porodični život nije nepoznat teren. Sa bivšim verenikom Hermanom Nikolijem ima dva sina, desetogodišnjeg Anaku i osmogodišnjeg Arijela. Njihova veza trajala je više od deset godina, a razišli su se 2018. godine.

Brejdi je početkom godine nagovestio da mu ljubavni život trenutno nije prioritet.

Za sada ni Brejdi ni Svonepol nisu javno potvrdili navode o vezi, pa ostaje da se vidi da li je reč o novoj ljubavnoj priči ili samo o medijskim spekulacijama.

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