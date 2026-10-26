Toplotne pumpe su donedavno važile za jedno od najboljih rešenja za grejanje porodičnih kuća. Međutim, situacija se menja. Sve više domaćinstava okreće se kotlovima na pelet, iako je cena ovog ogreva za samo godinu dana drastično porasla. Da li je u pitanju isplativija opcija ili odluka koja bi vlasnike kuća mogla skupo da košta?

Još pre nekoliko godina toplotne pumpe bile su prvi izbor mnogih koji su želeli da modernizuju grejanje i smanje račune. Danas je slika drugačija, a najbolji primer dolazi iz Poljske, gde se sve više vlasnika kuća odlučuje za kotlove na pelet, piše poljski portal Wprost.

Zašto ljudi odustaju od toplotnih pumpi?

Jedan od glavnih razloga jeste razočaranje vlasnika koji nisu ostvarili uštede koje su očekivali.

Međutim, problem nije uvek u samom uređaju.

Toplotna pumpa najbolje radi u kućama koje su dobro izolovane, bez obzira na to da li je reč o novogradnji ili renoviranom objektu.

Važno je i da sistem bude pravilno projektovan i ugrađen. Ako uređaj nije odgovarajuće snage ili je instalacija loše izvedena, potrošnja električne energije može biti znatno veća od očekivane.

Zato kupovina skupe toplotne pumpe sama po sebi ne garantuje ni niže račune ni prijatniju temperaturu u kući.

Izolacija kuće može da košta pravo bogatstvo

Još jedna prepreka za mnoge vlasnike jeste novac potreban za pripremu kuće.

Izolacija zidova, zamena prozora i vrata, kao i prilagođavanje postojećeg sistema grejanja mogu da zahtevaju ozbiljna ulaganja.

U Poljskoj takvi radovi mogu da koštaju desetine hiljada zlota, dok kod obimnijih renoviranja troškovi premašuju i 100.000 zlota, odnosno više od 27.000 dolara.

Zbog toga se deo domaćinstava odlučuje za kotlove na pelet, smatrajući ih jednostavnijim rešenjem za postojeće kuće.

Ali tu se pojavljuje novi problem.

Cena peleta se udvostručila

Iako interesovanje za ovaj način grejanja raste, pelet više nije tako jeftin kao ranije.

Prema podacima koje prenosi poljski portal, tona peleta prošle godine koštala je do 1.000 zlota, odnosno oko 270 dolara.

Sada cena prelazi 2.000 zlota, što je više od 540 dolara po toni.

To znači da je gorivo za koje se mnogi odlučuju upravo zbog uštede za samo godinu dana poskupelo približno dvostruko.

Pored toga, tokom prethodne grejne sezone bilo je i problema sa njegovom dostupnošću.

Pjotr Sergej iz organizacije „Poljski alarm za smog“, koja se bavi borbom protiv zagađenja vazduha, upozorava da bi povećanje broja kotlova na pelet moglo dodatno da optereti domaće proizvođače.

Ako proizvodnja ne bude mogla da zadovolji potražnju, Poljska će morati da uvozi veće količine ovog goriva, što bi moglo da dovede do novog poskupljenja.

U Poljskoj sve manje zainteresovanih za subvencije

Promena raspoloženja vlasnika kuća vidi se i kroz državni program „Čist vazduh“, namenjen zameni starih i neefikasnih sistema grejanja.

Početkom oktobra 2026. godine za subvencije je tokom jedne nedelje podneto svega oko 690 zahteva, dok je u ranijem periodu broj prijava dostizao čak 8.000 nedeljno.

Prema podacima koje prenosi izvor, od januara do aprila kotlovi na pelet i drugu biomasu pominju se u čak 81 odsto zahteva, dok je za toplotne pumpe naveden udeo od 23 odsto.

Ovi procenti zahtevaju dodatno pojašnjenje metodologije, jer zajedno prelaze 100 odsto.

Ipak, podaci ukazuju na promenu interesovanja, pošto su toplotne pumpe ranije bile među najtraženijim rešenjima.

Šta se više isplati, pelet ili toplotna pumpa?

Odgovor zavisi pre svega od kuće u kojoj živite.

Dobro izolovana kuća sa pravilno dimenzionisanom toplotnom pumpom može imati znatno niže troškove grejanja od objekta u kojem je uređaj postavljen bez odgovarajuće pripreme.

S druge strane, kotao na pelet može biti praktično rešenje za pojedine postojeće sisteme grejanja, ali njegova isplativost zavisi od cene i dostupnosti goriva, kao i od efikasnosti samog kotla.

Zato pre donošenja odluke treba uporediti ukupne troškove: cenu uređaja, ugradnju, eventualnu izolaciju, potrošnju energije i očekivane godišnje izdatke.

Najvažnije je ne voditi se samo time šta je trenutno popularno. Pelet koji danas deluje kao povoljnije rešenje već sledeće godine može dodatno da poskupi, dok ni najskuplja toplotna pumpa neće doneti očekivanu uštedu ako kuća gubi previše toplote.

Upravo zato računicu treba napraviti za više grejnih sezona, a ne samo za prvu zimu.