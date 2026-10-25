Kraj oktobra donosi priliku da se neke stvari privedu kraju, dok početak novembra otvara prostor za nove dogovore, promene i jasnije odluke. Pročitajte šta svaki horoskopski znak očekuje na polju ljubavi, posla i finansija.

Ovan

Ljubav: Emocije će biti intenzivnije nego inače, a stari nesporazumi mogli bi ponovo da se pojave. Slobodni Ovnovi mogli bi da upoznaju osobu koja ih privlači, ali ne treba da žure sa zaključcima. Zauzeti bi trebalo da izbegavaju rasprave zbog sitnica.

Posao: Pred vama su odluke koje zahtevaju strpljenje. Moguće je da ćete morati da ispravite raniju grešku ili ponovo razmotrite dogovor koji ste smatrali završenim.

Novac: Izbegavajte impulsivne kupovine i dobro proverite troškove pre nego što se obavežete na veći izdatak.

Bik

Ljubav: Partnerski odnosi dolaze u prvi plan. Ako ste u vezi, razgovor o zajedničkim planovima mogao bi da vam pomogne da razjasnite ono što vas muči. Slobodni Bikovi mogli bi ponovo da razmišljaju o osobi iz prošlosti.

Posao: Saradnja sa drugima biće važna, ali nemojte očekivati da svi odmah prihvate vaše predloge. Pažljivo saslušajte tuđe mišljenje pre donošenja odluke.

Novac: Budite oprezni sa zajedničkim troškovima i pozajmicama. Dobro je vreme za pregled budžeta i planiranje narednih nedelja.

Blizanci

Ljubav: Zauzeti Blizanci trebalo bi da obrate pažnju na komunikaciju sa partnerom. Neizgovorene zamerke mogu izazvati nepotrebnu napetost. Slobodni bi mogli da obnove kontakt sa nekim ko im je ranije bio zanimljiv.

Posao: Obaveze bi mogle da se nagomilaju, a promene rasporeda poremete vaše planove. Usredsredite se na najvažnije zadatke i proveravajte poruke, rokove i dokumentaciju.

Novac: Sitni troškovi mogli bi da se nagomilaju više nego što očekujete. Napravite plan potrošnje i izbegavajte kupovinu stvari koje vam nisu neophodne.

Rak

Ljubav: Pred vama je period u kojem ćete jasnije prepoznati šta vam je potrebno da biste se osećali voljeno i sigurno. Slobodni Rakovi mogli bi da se zainteresuju za osobu koja ih osvaja pažnjom i smirenošću.

Posao: Kreativne ideje mogu vam doneti prednost, naročito ako se bavite komunikacijom, obrazovanjem ili radom sa ljudima. Ipak, pre nego što predstavite novi predlog, proverite sve detalje.

Novac: Razmislite o tome koliko trošite na dom, porodicu i zadovoljstva. Dobra organizacija pomoći će vam da izbegnete nepotrebne izdatke.

Lav

Ljubav: Potreba za pažnjom biće izražena, ali pokušajte da partneru ostavite dovoljno prostora. Slobodni Lavovi mogli bi da privuku nekoga svojim samopouzdanjem, naročito na društvenim okupljanjima.

Posao: Vaše ambicije dolaze do izražaja, ali nemojte dozvoliti da vas ponos spreči da prihvatite koristan savet. Nedelja je pogodna za razradu ideja i pripremu narednih koraka.

Novac: Moguće je iskušenje da potrošite više na garderobu, izlaske ili zabavu. Odredite granicu unapred kako biste sačuvali finansijsku stabilnost.

Devica

Ljubav: Razgovori će vam pomoći da razumete partnerove potrebe, ali pokušajte da ne analizirate svaku izgovorenu reč. Slobodne Device mogle bi da otkriju da se prijateljski odnos razvija u drugačijem pravcu.

Posao: Organizovanost će vam biti najveća prednost. Ipak, proveravajte informacije i ostavite dovoljno vremena za ispravke, posebno kada su u pitanju mejlovi, ugovori i važni dogovori.

Novac: Praktične odluke doneće vam više koristi od rizičnih poteza. Pregledajte pretplate, račune i druge redovne izdatke kako biste pronašli prostor za uštedu.

Vaga

Ljubav: Želja za skladom mogla bi da vas navede da prećutite ono što vam smeta. Umesto toga, otvoreno razgovarajte o svojim potrebama. Slobodne Vage mogle bi da dobiju poruku od osobe sa kojom su ranije izgubile kontakt.

Posao: Pregovori i dogovori zahtevaju dodatnu pažnju. Ne oslanjajte se samo na obećanja, već proverite uslove saradnje i ostavite sebi dovoljno vremena za odluku.

Novac: Preispitajte svoje navike potrošnje. Kupovina iz želje da se nagradite nakon naporne nedelje mogla bi da poremeti planirani budžet.

Škorpija

Ljubav: Ulazak Sunca u vaš znak pojačava potrebu da se okrenete sebi i svojim željama. Ipak, povratak starih tema mogao bi da izazove ljubomoru ili sumnju. Ne donosite zaključke bez razgovora sa partnerom.

Posao: Imaćete priliku da sagledate svoje ambicije iz drugačijeg ugla. Umesto velikih poteza, posvetite se pripremi, proveri informacija i dovršavanju započetih projekata.

Novac: Pažljivo razmotrite veće kupovine i finansijske obaveze. Ako planirate važnu transakciju, proverite svaki detalj pre nego što je potvrdite.

Strelac

Ljubav: Biće vam potrebno više vremena za sebe, ali nemojte dozvoliti da se partner zbog toga oseća zapostavljeno. Slobodni Strelčevi mogli bi da shvate da ih i dalje privlači neko sa kim nisu završili sve nedovršene razgovore.

Posao: Iza kulisa se mogu odvijati važne promene. Iskoristite nedelju za pripremu novih ideja i razmišljanje o sledećem profesionalnom koraku, bez nepotrebnog otkrivanja planova.

Novac: Izbegavajte troškove kojima pokušavate da popravite raspoloženje. Bolje je da se posvetite finansijskim ciljevima i napravite realan plan za novembar.

Jarac

Ljubav: Društveni život mogao bi da vam donese zanimljiv susret ili priliku za obnovu jednog odnosa. Zauzeti Jarčevi trebalo bi da pronađu više vremena za zajedničke aktivnosti i razgovore o budućnosti.

Posao: Kontakti iz prošlosti mogli bi da se pokažu korisnim. Ako razmišljate o novom poslu ili saradnji, javite se ljudima sa kojima ste ranije uspešno sarađivali.

Novac: Razumno planiranje pomoći će vam da zadržite kontrolu nad troškovima. Ne preuzimajte tuđe finansijske obaveze bez jasnog dogovora.

Vodolija

Ljubav: Različita očekivanja mogla bi da izazovu nesporazume u vezi. Pokušajte da ne insistirate na tome da sve bude po vašem. Slobodne Vodolije mogle bi da upoznaju nekoga preko posla ili zajedničkih poznanika.

Posao: Profesionalni ciljevi biće u centru pažnje, ali neke odluke zahtevaju dodatno razmatranje. Vratite se starim idejama i proverite da li među njima postoji nešto što sada možete da iskoristite.

Novac: Ne oslanjajte se na pretpostavke kada su u pitanju budući prihodi. Napravite rezervni plan i izbegavajte prevelike finansijske obaveze.

Ribe

Ljubav: Želećete više bliskosti i razumevanja. Ako ste u vezi, zajednički planovi mogli bi da vas zbliže. Slobodne Ribe mogle bi da osete privlačnost prema nekome ko ima drugačiji pogled na svet.

Posao: Učenje, usavršavanje i planiranje novih projekata mogli bi da vam otvore zanimljive mogućnosti. Ipak, proverite informacije pre nego što prihvatite ponudu koja zvuči previše dobro da bi bila istinita.

Novac: Izbegavajte nepromišljeno pozajmljivanje i kupovine zasnovane na nerealnim očekivanjima. Pažljivije upravljanje novcem doneće vam veći osećaj sigurnosti.



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