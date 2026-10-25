Balet je Drinu pešić naučio disciplini i istrajnosti, televizija spontanosti i slušanju drugih, a godine iskustva donele su joj spoznaju da uspeh nije samo ono što postignemo već i trag koji ostavimo u ljudima oko sebe.

Drina Pešić je članica Baleta Narodnog pozorišta u Beogradu od 1992. godine, a već godinama se bavi i voditeljskim poslom. Na TV Studio B vodi emisiju “Beograde, dobro jutro“, a uskoro počinje novu sezonu emisije “Subotom u pet”.

U intervjuu koji je dala za TV dodatak "Alo" novina, Drina je pričala o tome kako nije planirala da televizija postane važan deo njenog života, ali danas veruje da se neke stvari dogode onda kada smo spremni da prepoznamo novu priliku.

Vaša karijera se kretala od baletske scene do televizije. Kada ste shvatili da vas kamera privlači podjednako kao scena?

"Balet je moja prva ljubav i deo mog identiteta, ali sam oduvek volela komunikaciju s ljudima, razgovor i mogućnost da kroz priču prenesem emociju. Televizija mi je otvorila jedan potpuno drugačiji prostor za izražavanje. Kada sam stala pred kameru, shvatila sam da i tu mogu da budem svoja, da spojim spontanost, radoznalost i ljubav prema ljudima. Nisam unapred planirala da će televizija postati tako važan deo mog života, ali danas verujem da se neke stvari dogode onda kada smo spremni da prepoznamo novu priliku", kaže Drina.

Balet traži ogromnu disciplinu, a televizija brzinu, snalažljivost i reakciju u trenutku. Šta ste iz baleta preneli u posao voditeljke, a šta ste na televiziji naučili?

"Iz baleta sam prenela disciplinu, odgovornost, koncentraciju i svest da se ništa vredno ne postiže preko noći. U baletu naučite da iza svakog trenutka na sceni stoje godine rada, odricanja i ponavljanja. To važi i za televiziju, samo što se ovde često očekuje da reagujete odmah, bez mogućnosti da ponovite trenutak. Morala sam da naučim da budem brza, da slušam sagovornika, da pratim tok razgovora i da se prilagodim nepredviđenim situacijama. Ipak, mislim da je najvažnije ostati autentičan. Publika prepoznaje kada ste iskreni, a to se ne može naučiti", ističe voditeljka.

Držite časove baleta i devojčicama i ženama starijim od 60 godina. Šta vam ta dva iskustva govore o tome koliko žena može da napreduje bez obzira na godine?

"To mi je jedno od najlepših iskustava. Kada radim sa devojčicama, vidim početak jednog puta, njihovu radoznalost, maštu i prve male pobede. Kada radim sa ženama starijim od 60 godina, vidim nešto podjednako dragoceno - hrabrost da sebi poklone vreme i ostvare želju koju su možda godinama odlagale. Balet nije rezervisan za određene godine. On može da bude način da žena upozna svoje telo, popravi držanje, razvije gracioznost i oseti radost pokreta. Želim da žene znaju da nikada nije kasno da počnu nešto novo. Godine nam donose iskustvo, a ne zabranu da sanjamo. Za mene je najveća nagrada kada vidim da žena sa časa odlazi srećnija, sigurnija u sebe i sa osmehom", priča nam balerina i voditelja Drina Pešić.

Kako izgleda vaš život kada nema reflektora i kamera?

"Moj život je zaista dinamičan, ali mislim da je to i deo mog karaktera. Volim da stvaram, pokrećem ideje i upoznajem ljude. Ipak, kada se ugase kamere i završe obaveze, najvažniji su mi porodica, bliski ljudi i oni mali trenuci u kojima mogu da budem potpuno svoja. Imam ćerku i znam koliko je važno pronaći ravnotežu između profesionalnih ambicija i privatnog života. Ne uspevam uvek da sve savršeno organizujem, ali se trudim da budem prisutna u onome što radim. Mislim da je važno da žena ne odustane od svojih snova, ali i da ne zaboravi sebe i ljude koje voli. A meni je ponekad dovoljno malo muzike, pokreta i plesa da napunim baterije", ističe Drina.

Kada biste sa ovim iskustvom mogli da se vratite na početak karijere koji savet biste dali početnici Drini Pešić?

"Rekla bih joj da veruje sebi, da ne odustaje lako, ali i da nauči da prepozna kada se pred njom otvara novi put. Ponekad smo toliko usmereni na jedan cilj da ne vidimo druge mogućnosti koje život nudi. Rekla bih joj i da ne mora stalno da dokazuje koliko može, da ne poredi svoj put sa tuđim i da ne dozvoli da je tuđa očekivanja udalje od onoga što zaista želi. Ambicija je važna, ali je važno i sačuvati radost u onome što radimo. Danas znam da uspeh nije samo ono što postignemo u karijeri, već i ono što ostavimo u ljudima, koliko smo ostali verni sebi i koliko smo imali hrabrosti da počnemo iznova. I možda najvažnije, nikada ne treba pomisliti da je za novi početak kasno. Život može da nam otvori novo poglavlje onda kada se najmanje nadamo", rekla nam je balerina i voditeljka Drina Pešić.

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