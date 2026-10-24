Megan, vojvotkinja od Saseksa, izjavila je da je duboko potresena nakon što su se pojavile optužbe da je njen otuđeni otac Tomas Markl Stariji posedovao fotografije se*sualnog zlostavljanja dece, piše Tempo English.

Britanski tabloid The Sun je objavio tvrdnje njenog polubrata Tomasa Markla Mlađeg, koji tvrdi da je u očevoj bivšoj kući na Filipinima pronašao dečije eksplicitne sadržaje. Markl Stariji odbacuje optužbe.

Megan je preko portparola poručila da joj je policija 2018. prosledila pismo upućeno londonskoj metropolitanskoj policiji i jedinici za zaštitu kraljevske porodice. U pismu su, prema njenoj izjavi, izneseni uznemirujući navodi protiv njenog oca, a policija joj je rekla da ih istražuje, javlja The Guardian.

- Duboko me potresla vest koja je izašla na videlo u poslednja 24 sata. Mislim na svu decu koja su možda pretrpela štetu – poručila je Megan preko portparola.

Vojvotkinja je dodala da se od oca udaljila i da mu nije dopustila kontakt s decom kako bi ih zaštitila. Takođe je izrazila nadu da će pravda biti zadovoljena te da će bezbednost dece ostati prioritet. Meganin odnos s ocem narušen je nakon što nije došao na njeno venčanje sa princem Harijem, a unuke Arčija i Lilibet nikad nije upoznao.

- Nadam se da će sada biti jasno da sam se od oca udaljila i da mu nisam dopustila kontakt s našom decom samo iz jednog razloga: da ih zaštitim – poručila je Megan.

The Sun prenosi da je Tomas Markl Mlađi istražiteljima na Filipinima rekao kako je u četiri velike kutije s računarima i mobilnim telefonima pronašao stotine, možda i hiljade fotografija dečjeg zlostavljanja. Naveo je i da je kontaktirao američki FBI. Tomas Markl Stariji za Daily Mail je odbacio optužbe i nazvao ih bolesnim lažima, tvrdeći da računari nisu bili u njegovom posedu otkako je u januaru 2025. napustio Meksiko i preselio se na Filipine. U rehabilitacijskom centru na Floridi oporavlja se nakon amputacije leve noge zbog krvnog ugruška.

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