Jesenja nega muškatli podrazumeva i pravilnu ishranu biljke. Kako se dani skraćuju, potreba za prihranom postaje manja, a prekomerna količina azota može dovesti do razvoja slabih izdanaka. Zbog toga je važno umereno koristiti đubriva i redovno pratiti stanje biljke.

Među ljubiteljima cveća sve je popularniji domaći preparat poznat kao jesenji eliksir, koji se pominje kao dodatak nezi muškatli u periodu pripreme za zimu.

Za pripremu rastvora potrebno je pomešati jedan litar vode, dve do tri kapi joda i pola kašičice limunovog soka. Dobijena mešavina se u pojedinim savetima za kućno baštovanstvo navodi kao sredstvo koje se može koristiti tokom jeseni, ali uz poseban oprez i u veoma malim količinama.

Prema tim preporukama, rastvor se nanosi na prethodno navlaženo zemljište jednom tokom oktobra i jednom tokom novembra. Ipak, treba imati na umu da jod može oštetiti koren biljke, dok limunov sok može promeniti kiselost zemljišta. Zbog toga je važno biti oprezan sa primenom ovakvih kućnih preparata, jer njihova korist za muškatle nije pouzdano potvrđena.

Za uspešno prezimljavanje muškatli najvažnije je obezbediti odgovarajuću temperaturu, dovoljno svetlosti, umereno zalivanje i dobru drenažu. Uz pravilnu negu i odgovarajuće uslove tokom zimskih meseci, biljke će lakše sačuvati vitalnost i spremno dočekati proleće, kada će nastaviti zdrav rast i razvoj.

Video: