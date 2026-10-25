Želite da personalizujete svoj dom bez bušenja zidova? Dobra vest je da postoji mnogo načina da ukrasite prostor bez ostavljanja tragova.
Bilo da ste podstanar ili jednostavno želite da očuvate zidove i druge površine, postoji niz praktičnih rešenja koja vam omogućavaju da izrazite svoj stil bez oštećivanja doma. Od lepljivih traka do tapeta koje se lako uklanjaju, otkrijte jednostavne alternative za dekoraciju bez bušenja.
Birajte lepljiva rešenja
Ako želite da zidovi ostanu netaknuti, lepljive trake i kukice mogu biti odličan izbor. Idealne su za dekorisanje zidova bez bušenja i ostavljanja tragova, a pomoću njih možete okačiti ramove, manje slike, lagana ogledala ili dekorativne predmete bez oštećivanja farbe.
Lako se postavljaju i uklanjaju, a dvostrano lepljive trake dostupne su u različitim varijantama, u zavisnosti od težine predmeta. Ipak, važno je da poštujete maksimalnu nosivost - pretežak ram mogao bi da padne i pri najmanjem pomeranju.
Okačite dekoracije na postojeći nameštaj
Ako ne želite ništa da pričvršćujete za zidove, nameštaj može postati deo dekoracije, piše Elle. Lampice možete obaviti oko garnišne, a lagane viseće dekoracije zakačiti za ručke komode. Ova jednostavna i lako promenljiva metoda omogućava vam da brzo osvežite prostor, a da pritom ne oštetite zidove.
Velike dekorativne komade jednostavno postavite na pod
Velika ogledala, velike biljke ili slike većih dimenzija mogu jednostavno da se naslone na zid.
Ovaj trend, inspirisan enterijerima umetničkih ateljea, prostoru daje savremen i opušten izgled. Velike predmete možete postaviti i na komodu ili neki drugi komad nameštaja.
Birajte tapete koje se lako uklanjaju
Tapete su odličan izbor za sve koji vole da lako menjaju izgled svog doma. Za njihovo postavljanje nisu potrebni lepak ni posebni alati, a mogu se ukloniti bez ostavljanja tragova. Za samo nekoliko sati možete potpuno transformisati zid, na primer geometrijskim ili animal printom. Savršeno su rešenje za podstanare, ali i za sve koji vole promene.
Iskoristite postojeće kutke i površine
I mali dekorativni predmeti mogu se postaviti gotovo bilo gde. Na prozorskoj dasci, polici, iznad radijatora ili na kaminu…
Svi ti često zanemareni prostori mogu doprineti lepšem izgledu enterijera. Postavite na njih sveće, ramove sa fotografijama ili dizajnerske predmete i unesite malo života u prostor, bez ikakvih promena na zidovima.
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