Želite da personalizujete svoj dom bez bušenja zidova? Dobra vest je da postoji mnogo načina da ukrasite prostor bez ostavljanja tragova.

Bilo da ste podstanar ili jednostavno želite da očuvate zidove i druge površine, postoji niz praktičnih rešenja koja vam omogućavaju da izrazite svoj stil bez oštećivanja doma. Od lepljivih traka do tapeta koje se lako uklanjaju, otkrijte jednostavne alternative za dekoraciju bez bušenja.

Birajte lepljiva rešenja

Ako želite da zidovi ostanu netaknuti, lepljive trake i kukice mogu biti odličan izbor. Idealne su za dekorisanje zidova bez bušenja i ostavljanja tragova, a pomoću njih možete okačiti ramove, manje slike, lagana ogledala ili dekorativne predmete bez oštećivanja farbe.

Lako se postavljaju i uklanjaju, a dvostrano lepljive trake dostupne su u različitim varijantama, u zavisnosti od težine predmeta. Ipak, važno je da poštujete maksimalnu nosivost - pretežak ram mogao bi da padne i pri najmanjem pomeranju.

Okačite dekoracije na postojeći nameštaj