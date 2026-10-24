Američka pevačica Anastasija (58), koju mnogi pamte po velikim hitovima s početka 2000-ih, "I'm Outta Love" i "Not That Kind", dvaput se suočila s dijagnozom raka dojke.

Iako je oba puta uspela da pobedi bolest, njeno iskustvo nije se završilo odlaskom iz bolnice. Pevačica je sada na društvenim mrežama, u razgovoru za organizaciju Breast Cancer Network Australia, progovorila o izazovima koji mogu ostati dugo nakon završetka lečenja.

Da ima rak dojke, saznala je nakon mamografije na koju ju je lekar uputio u sklopu pretraga pre planirane operacije smanjenja grudi. Umesto očekivanih priprema za zahvat, na pregledu je saznala tešku dijagnozu.