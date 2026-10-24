Američka pevačica Anastasija (58), koju mnogi pamte po velikim hitovima s početka 2000-ih, "I'm Outta Love" i "Not That Kind", dvaput se suočila s dijagnozom raka dojke.
Iako je oba puta uspela da pobedi bolest, njeno iskustvo nije se završilo odlaskom iz bolnice. Pevačica je sada na društvenim mrežama, u razgovoru za organizaciju Breast Cancer Network Australia, progovorila o izazovima koji mogu ostati dugo nakon završetka lečenja.
Da ima rak dojke, saznala je nakon mamografije na koju ju je lekar uputio u sklopu pretraga pre planirane operacije smanjenja grudi. Umesto očekivanih priprema za zahvat, na pregledu je saznala tešku dijagnozu.
"Rak dojke promenio je mnogo više od Anastasijinog zdravlja. Promenio je njen odnos prema vlastitom telu, samopouzdanje i svakodnevni život. U ovom iskrenom razgovoru govori o nekim od izazova koji mogu trajati dugo nakon završetka lečenja", poručili su iz organizacije.
Pevačici je rak dojke prvi put dijagnostikovan 2003. godine, u periodu kada je njena karijera bila u velikom usponu. Zbog bolesti morala je da se povuče iz javnosti i posveti lečenju. Nakon višegodišnje borbe uspela je da se vrati muzici, ali deset godina kasnije suočila se s novim šokom. 2013. je saznala da se rak vratio, zbog čega je morala da otkaže evropsku turneju i ponovo se posveti svom zdravlju.
Otkako su joj prvi put dijagnostikovali rak, razmišljala je o tome šta bi uradila ako se ponovo vrati. Nije se dugo dvoumila pa se, nakon drugog suočavanja s bolešću, koja je srećom otkrivena u ranoj fazi, odlučila na dvostruku mastektomiju, odnosno hirurško uklanjanje obe dojke.
Anastasija je tokom godina otvoreno govorila o zdravstvenim problemima kroz koje je prolazila, a njena priča podseća da oporavak nije uvek gotov završetkom terapije. Bolest može uticati na sliku koju osoba ima o vlastitom telu, osećaj samopouzdanja i brojne svakodnevne situacije, čak i nakon što prođe najteže periode lečenja.
Takođe, pevačica živi s neizlečivom Kronovom bolešću, hroničnom upalnom bolesti creva koja joj je dijagnostikovana s 13 godina.
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