Odevena u crno od glave do pete, zvezda filma ,,Kill Bill" je prisustvovala svečanosti ,,Room To Grow" i tom prilikom pokazala jedan od vodećih trendova manikira za jesen i zimu 2026/2027.

To nas nimalo ne čudi jer je pre dve godine na crvenom tepihu već pozirala sa noktima u nijansi ,,Cloud Dancer", koja je danas izuzetno popularna. Ovog puta, međutim, Uma Turman odabrala je tamnu nijansu trešnje, prefinjeniju opciju koja savršeno pristaje kratkim noktima.

Njen manikir u tamnoj nijansi trešnje mogao bi se smatrati prefinjenijom verzijom ,,blush nails" manikira kakav nosi Sofija Kopola. I njeni nokti su kratki, ali u nude nijansi, što je odličan izbor za rediteljku. Dve elegantne žene minimalističkog stila koje nose najprefinjenije i najnenametljivije manikire sezone.

Kako nositi manikir u tamnoj nijansi trešnje

Reč je, ni manje ni više, o nijansama koje podsećaju na kultnu boju ,,Rouge Noir", najprodavaniju nijansu laka za nokte modne kuće ,,Chanel". Kako objašnjava manikirka Erika Delcid za Vogue: „Tamna nijansa trešnje vraća se ove jeseni u izuzetno sjajnom izdanju koje naglašava njene crvenkaste podtonove. Preporučujemo je svima koji žele manikir u intenzivnoj boji, a pritom ne žele previše da se udalje od klasičnih crvenih nijansi. Odlično izgleda i na kratkim i na dugim noktima, uz ravnomerno nanošenje laka koje u prvi plan stavlja boju i sjaj.“

Prema rečima Ane Martin, profesionalne šminkerke, reč je o „koraku dalje od klasične crvene. Gotovo crna podloga trenutno vizuelno izdužuje nokte, a specijalizovani časopisi već je izdvajaju kao jedan od glavnih trendova jeseni, naročito u varijantama sa sjajnom završnicom.“

Rezultat je toliko elegantan i upečatljiv da savršeno pristaje kratkim noktima. A budući da je reč o tako nenametljivoj nijansi, teško je zamisliti bolji izbor za žene posle pedesete, kada se čini da je sve teže odlučiti se za svetle boje na noktima. Čist luksuz bez preterivanja.

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