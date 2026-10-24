Kafanska sarma je tradicionalno jelo koje se priprema dugim krčkanjem, što joj daje bogat ukus, sočnost i prepoznatljiv miris koji vraća u vreme starih kafana i domaće kuhinje.

Iskusni kuvari znaju da se tajna savršene sarme ne krije samo u kvalitetnom kiselom kupusu i dobrom mesu, već i u posebnom dodatku koji se stavlja direktno u fil, a koji joj daje još bolji ukus, mekoću i punoću.

Ovako se priprema prava kafanska sarma

Sastojci za sarmu

1 velika glavica kiselog kupusa, 700 g mešanog mlevenog svinjskog i junećeg mesa, 100 g dimljene slanine, 100 g pirinča, 2 glavice crnog luka, 2 čena belog luka, 1 jaje, 1 kašika masti, 1 kašičica slatke aleve paprike, 1 kašičica suvog začina po želji, biber po ukusu i so po potrebi.

Sastojci za kuvanje

300 do 400 g suvih rebara ili drugog suvog mesa, nekoliko listova kiselog kupusa, 2 lovorova lista, 1 kašičica aleve paprike i oko 1,5 do 2 litra vode ili supe, u zavisnosti od potrebe.

Za zapršku su potrebni 1 kašika masti, 1 ravna kašika brašna i 1 kašičica aleve paprike.

Priprema prave kafanske sarme

Pripremite kupus i luk pre pravljenja fila

Pažljivo razdvojte listove kiselog kupusa i uklonite zadebljani deo sa sredine kako bi se lakše savijali. Ako je kupus previše kiseo ili slan, kratko ga isperite hladnom vodom. Preostali kupus sitno iseckajte i ostavite sa strane, jer će poslužiti za oblaganje dna šerpe i prekrivanje sarmi tokom kuvanja.

Crni luk sitno iseckajte i propržite na masti dok ne omekša i postane staklast. Zatim ga sklonite sa vatre i ostavite nekoliko minuta da se prohladi.

Tajna sočnog fila krije se u jajetu i dimljenoj slanini

Dimljenu slaninu isecite na sitne kockice, a beli luk što sitnije iseckajte. U većoj posudi sjedinite mleveno meso, opran i oceđen pirinač, proprženi luk, dimljenu slaninu, beli luk, alevu papriku i biber.

Dodajte jedno celo jaje i sve dobro sjedinite. Ovaj starinski dodatak pomaže da se sastojci povežu i da fil zadrži kompaktnost tokom kuvanja, dok dimljena slanina daje sarmi poseban miris, bogatiji ukus i dodatnu sočnost.

Sastojke dobro izmešajte rukama kako bi se svi ukusi ravnomerno rasporedili. Sa solju budite pažljivi, jer su kiseli kupus i suvo meso već dovoljno slani.

Na svaki list kupusa stavite odgovarajuću količinu pripremljenog fila, preklopite bočne strane i pažljivo urolajte. Nemojte previše stezati sarme, jer pirinač tokom kuvanja nabubri i potrebno mu je dovoljno prostora.

Ređanje sarme u šerpu

Dno veće šerpe prekrijte delom sitno iseckanog kupusa, dodajte nekoliko komada suvog mesa i jedan lovorov list. Preko toga pažljivo poređajte sarme jednu uz drugu, a između njih rasporedite preostalo suvo meso. Ako pripremate veću količinu, možete napraviti i drugi red.

Kada završite sa ređanjem, sarme prekrijte ostatkom iseckanog kupusa, dodajte alevu papriku i nalijte vodom ili supom tako da tečnost dopre do većeg dela sadržaja u šerpi.

Tiho krčkanje daje sarmi pravi kafanski ukus

Poklopite šerpu i sačekajte da tečnost provri, a zatim smanjite temperaturu i ostavite sarmu da se lagano krčka oko tri do četiri sata.

Tokom kuvanja nemojte mešati sarmu varjačom kako se listovi ne bi raspali. Povremeno lagano protresite šerpu i proverite nivo tečnosti. Ako je potrebno, dolijte malo tople vode ili supe.

Dugo i lagano kuvanje omogućava da se ukusi mesa, kiselog kupusa, dimljene slanine i začina sjedine, dok sarme postaju mekane, sočne i bogate aromom, baš kao one koje se pamte iz starih kafana i domaćih kuhinja.

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