Sećate li se brkova Leonarda Dikaprija koji su na ovogodišnjoj dodeli Oskara izazvali toliko komentara? Njegovo neočekivano izdanje, koje su mnogi upoređivali sa izgledom Pedra Paskala, postalo je jedna od najpopularnijih tema na društvenim mrežama, a mi smo još u martu pisali o tome šta se krije iza glumčeve promene imidža.

Ispostavilo se da je Dikaprio svoj novi izgled dugovao ulozi u filmu ,,What Happens at Night", najnovijem ostvarenju Martina Skorsezija, u kojem igra zajedno sa Dženifer Lorens. I dok smo tada bili zaokupljeni glumčevom transformacijom, u međuvremenu je otkriveno još jedno, prilično neočekivano ime koje se pridružuje ovoj filmskoj ekipi.

Pre nekoliko meseci, Martin Skorsezi našao se u neobičnom društvu. Zajedno sa muzičarem Džonom Caleom i dizajnerom Marcom Jacobsom, legendarni reditelj pozirao je za omot albuma ,,Music, Fashion, Film" muzičarke Čarli XCX.

Crno-bela fotografija koju je snimio Ejdan Zamiri privukla je veliku pažnju, pre svega zbog neočekivanog susreta velikih imena iz sveta muzike, mode i filma. Međutim, ispostavilo se da Čarli XCX i Martin Scorsese imaju još jedan zajednički projekat. Prema najnovijim informacijama, muzičarka će se, pored Dikaprija i Lorens, pojaviti u filmu ,,What Happens at Night", čime će svojoj sve bogatijoj filmografiji dodati i saradnju sa jednim od najznačajnijih reditelja savremene kinematografije.

Šta za sada znamo o filmu ,,What Happens at Night"?

Martin Skorsezi nas ovog puta vodi u snegom prekriven evropski gradić, u hotel čiji gosti kao da su izašli iz nekog posebno bizarnog sna. Film nastaje prema istoimenom romanu Petera Kamerona iz 2020. godine i prati američki bračni par koji dolazi da usvoji dete, ali se njihov boravak ubrzo pretvara u niz uznemirujućih događaja. U hotelu upoznaju ekscentričnu pevačicu, razuzdanog biznismena i misterioznog iscelitelja, kojeg će igrati Mads Mikelsen. Već vam je jasno da je ovaj gotički psihološki horor sa nadrealnim elementima kao zamišljen za Čarli XCX!

Scenarističku adaptaciju potpisuje Patrik Marber, poznat po filmu ,,Closer", a glumačku ekipu dodatno čine Patricia Klarkson, Džered Haris i Velker Vajte. Snimanje je tokom proleća održano u Češkoj, između ostalog i u istorijskom praškom hotelu Evropa. Po atmosferi, film pomalo podseća na spoj Kubrikovog filma ,,The Shining" i Skorsezeovog ostvarenja ,,Shutter Island", što je još jedan dodatni razlog (pored, naravno, impresivne glumačke postave) da nam privuče pažnju. Datum premijere još nije poznat, kao ni detalji o liku koji će tumačiti Čarli, ali je potvrđeno da je reč o kratkom, cameo pojavljivanju.

Koje filmske uloge još čekaju Čarli XCX?

Čarli XCX sve ozbiljnije osvaja filmski svet, a njena filmografija postaje jednako nepredvidiva kao i njena muzika. Nakon što je u satiričnom filmu ,,The Moment" reditelja Ejdana Zamirija igrala fikcionalizovanu verziju sebe i na veliko platno prenela fenomen ,,Brat" ere, okrenula se znatno drugačijim ulogama. Među njenim ovogodišnjim projektima nalaze se erotski triler ,,I Want Your S*x" Grega Arakija, u kojem igra uz Oliviju Vajld, ,,The Gallerist" sa Natali Portman i Dženom Ortegom, kao i horor ,,Faces of Death".

Ipak, jedan od njenih najintrigantnijih narednih projekata stiže iz Japana. Charli će igrati glavnu ulogu u novom hororu Takašija Mikea, reditelja kultnog filma ,,Audition", poznatog po uznemirujućim i često šokantnim filmskim pričama. U filmu ,,Untitled Kyoto Project" tumači devojku koju tokom putovanja u Kjoto zaposeda nasilni duh, a pridružuju joj se Mili Alkok i Norman Ridus.

Pevačica je ujedno i producentkinja filma, što njen sve ozbiljniji angažman u kinematografiji čini još zanimljivijim. Saradnja sa Skorsezeom, makar i kroz kratko pojavljivanje, samo je još jedan razlog da pažljivo pratimo njenu glumačku karijeru, navodi Vogue.

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