Princ Vilijam je proslavio važan presedan za kraljevsku porodicu pojavljivanjem u emisiji „The Graham Norton Show“ 22. oktobra. Princ od Velsa pojavio se kao gost iznenađenja zajedno sa Kejt Blančet, Robertom Irvinom i Hanom Vadingam.

Ovo je prvi put da se neki član kraljevske porodice pojavio u dugovečnoj emisiji Grejama Nortona, koja je debitovala 2007. godine. Vilijam je svratio kako bi promovisao „The Earthshot Prize“, godišnju ceremoniju dodela nagrada koja odaje priznanje ekolozima širom sveta.

Blančetova je članica veća nagrade „Earthshot Prize“, dok je Irvin globalni ambasador ove nagrade. Što se tiče Vadingamove, ona je bila voditeljka ceremonije 2023. godine.

Portret

Ranije ove nedelje, Vilijam i njegova supruga Kejt Midlton pozirali su za uobičajeni portret nakon najnovijeg državnog banketa — ali ovog puta, fotografija je donela dva nova preokreta. Britanska kraljevska porodica je 20. oktobra ugostila Hajtama bin Tarika u zamku Vindzor, što je označilo prvu zvaničnu posetu nekog vladara Omana u poslednje 44 godine.

Nova fotografija daje obožavaocima uvid u unutrašnjost rezidencije Frogmor haus, koja se nalazi u blizini palate, gde su Vilijam i Kejt pozirali sa raskošnim stepeništem u pozadini. Po prvi put, portret para sa državnog banketa bio je crno-beli, a za ovu priliku angažovali su i novog fotografa: Grega Vilijamsa, koji je najpoznatiji po svojim intimnim portretima holivudskih zvezda.

Deleći portret na svom zajedničkom Instagram nalogu juče, Kejt i Vilijam su napisali: „Spremni za večerašnji državni banket u Vindzoru.“

Kejt je obasjala prostoriju u svetložutoj svečanoj haljini za ovu elegantnu večeru. Njena haljina brenda „Elie Saab“ imala je ugrađeni ogrtač i pletenicu oko izreza, kao i smeli prorez u obliku ključaonice. Plišanu siluetu uparila je sa tijarom „Queen Mary’s Lover’s Knot“, koja joj je jedna od omiljenih. Ova tijara, čija se vrednost procenjuje na 135 miliona dolara, takođe je bila čest izbor princeze Dajane.

Ranije tog dana, Kejt se odlučila za potpuno zelenu odevnu kombinaciju u znak poštovanja prema zastavi Omana. Princeza je ponovo ponela kaput-haljinu brenda „Sarah Burton for Alexander McQueen“ — koju je prethodno nosila 2022. i 2025. godine — zajedno sa fascinatorom brenda „Juliette Botterill“, prenosi InStyle.

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