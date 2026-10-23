Džena Ortega je detaljnije objasnila svoje iskustvo sa opsesivno-kompulsivnim poremećajem, uključujući i to kako se on i danas pojavljuje u njenom životu.

Glumica je u novom intervjuu za Vogue, objavljenom u četvrtak, 22. oktobra govorila o simptomima OKP-a koji utiču na nju od njene sedme godine.

Ortega (24) se živo seća kako je odrastala uz „mnogo različitih misli koje su mi se istovremeno motale po glavi“.

Prisetila se kako se budila pre svoje braće i sestara da bi svakog dana pre škole završila određenu rutinu.

„Morala sam da otvorim čaršav na određen način, da otvorim fioku na jedan način i da se češljam polako“, rekla je.

OKP podrazumeva „obrasce neželjenih misli i strahova poznatih kao opsesije“, što može navesti osobu da pravi „ponavljajuće pokrete“, poznate kao kompulsije, navodi Majtska klinika. Opsesije vode do ponavljajućih ponašanja koja mogu izazvati uznemirenost jer ometaju svakodnevne aktivnosti.

„Na kraju, osećate se primorano da izvodite kompulsivne radnje kako biste ublažili stres“, navodi ovaj medicinski centar. „Čak i ako pokušate da ignorišete ili se oslobodite uznemirujućih misli ili nagona, oni se stalno vraćaju. To vas navodi da delujete na osnovu rituala. To je začarani krug OKP-a.“

Muči se i sada

Opsesije nastavljaju da utiču na Ortegu i danas, rekla je, dodajući da se ponavljajuće ponašanje obično javlja kada je anksiozna, umorna ili pod uticajem džej-lega.

„Samo stisnem zube i uradim rutinu“, rekla je.

Danas to podrazumeva ponavljanje reči „čuvaj se“ određeni broj puta tokom dana, ispričala je. Takođe uključuje stupanje na snimanje prvo levom nogom i zadržavanje daha dok broji do 71.

Pomoć

Iako Ortega ponekad radi sa terapeutom i probala je lekove, nešto što joj je pomoglo da „skine deo pritiska“ jeste to što OKP zamišlja kao igru.

Njen posao joj je takođe pružio olakšanje. Rekla je da kada se kamere uključe: „Morate da dišete.“

„To je još jedan razlog zašto volim svoj posao“, rekla je.

Rutina

Ovo nije bio prvi put da je Ortega razgovarala o svojim simptomima OKP-a za „Vogue“. U razgovoru za ovaj časopis u avgustu 2025. godine, rekla je da ima „prilično intenzivan“ OKP i da je imala „potpuno istu rutinu“ sedam godina.

„Brojim do određenog broja pod tušem. Oblačim se određenim redosledom“, rekla je Ortega 2025. godine. „Ako imam loš dan i ne znam zašto, to je zato što sam stavila pogrešnu čarapu na pogrešnu nogu. Veoma sam svesna takvih stvari. I iako to može delovati smešno, i ja to mogu da priznam, to mi takođe donosi neku vrstu utehe.“

Film

Novi intervju dolazi pred izlazak filma „Klara and the Sun“, u kojem Ortega igra veštačkog najboljeg prijatelja.

Film je zasnovan na istoimenom romanu Kazua Išigura iz 2021. godine, a režirao ga je Tajka Vajtiti.

„Klara and the Sun“ stiže u bioskope 23. oktobra.

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