Kazaljke se u tri sata vraćaju na dva, što znači da dobijamo dodatni sat za spavanje. Zvuči odlično, zar ne? Ipak, naše telo ne funkcioniše po kazaljkama, pa se može dogoditi da narednih dana budemo umorniji i razdražljiviji nego inače.

Razlog je naš unutrašnji, odnosno biološki sat, koji reguliše kada nam se spava, kada se budimo i u koje doba dana imamo najviše energije.

Čak i pomeranje od samo jednog sata kod osetljivijih osoba može nakratko da poremeti uobičajeni ritam.

Nemojte praviti ovu grešku u subotu uveče

Mnogi će pomisliti da, pošto dobijaju dodatni sat, mogu i da ostanu budni duže. Međutim, ako do kasno gledate televiziju, skrolujete po telefonu ili sedite sa prijateljima, lako možete da izgubite upravo onaj sat sna kojem ste se radovali.

Zato pokušajte da u subotu legnete približno u uobičajeno vreme. Ako ste osetljivi na promene rasporeda, odlazak na spavanje možete postepeno da pomerate za 15 do 20 minuta.

U nedelju ujutru uradite jednu važnu stvar

Čim ustanete, razmaknite zavese i pustite dnevnu svetlost u sobu. Još bolje, izađite u kratku jutarnju šetnju.

Prirodna svetlost pomaže organizmu da uskladi biološki sat sa novim rasporedom dana i noći.

Pokušajte i da doručkujete i ručate u približno isto vreme kao inače, umesto da sve obroke pomerite zbog promene sata.

Pripazite na popodnevno spavanje i kafu

Ako vas u nedelju uhvati pospanost, kratko odspavajte, ali ne duže od dvadesetak minuta i ne kasno popodne.

Kafu, crni čaj i energetska pića izbegavajte nekoliko sati pre spavanja, a telefon sklonite barem pola sata pre odlaska u krevet.

Uveče će vam više prijati topla kupka, čitanje knjige ili lagano istezanje.

Najvažnije je da i u nedelju ustanete u približno uobičajeno vreme. Većini ljudi prilagođavanje prolazi bez većih problema, ali onima koji inače loše spavaju može biti potrebno nekoliko dana.

I zapamtite: dodatni sat ne može da nadoknadi nedelje nespavanja. Mnogo je važnije da svake noći imate dovoljno kvalitetnog sna.