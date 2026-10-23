Grci imaju zanimljiv način pripreme koji vredi isprobati. U smesu za pohovanje dodaju kiselu vodu, kukuruzni skrob i nešto što većina nas nikada ne bi povezala sa prženjem ribe, led.

Upravo hladna, lagana smesa pomaže da se tokom prženja napravi tanka, hrskava korica, dok meso ribe ostaje sočno.

Šta vam je potrebno za kilogram ribe?

150 g brašna

20 g kukuruznog skroba (gustina)

1 jaje

200 ml hladne kisele vode

Rendana kora jednog limuna

Nekoliko kockica leda

So i biber

Kako se priprema?

U činiji pomešajte brašno i gustin, dodajte jaje, pa postepeno sipajte hladnu kiselu vodu. Mešajte dok ne dobijete glatku smesu bez grudvica.

Dodajte rendanu koru limuna, malo soli i bibera, a zatim ubacite nekoliko kockica leda kako bi smesa ostala što hladnija. Pre pohovanja izvadite preostale kockice, kako led ne bi dospeo u vrelo ulje.

Zašto baš led i kisela voda?

Kada hladna smesa dođe u dodir sa zagrejanim uljem, brzo se stvara korica. Mehurići iz kisele vode doprinose njenoj laganoj strukturi, dok gustin pomaže da bude hrskavija.

Još je važnije da ribu dobro osušite pre pohovanja. Ako je mokra, smesa će slabije prijanjati, a ulje može više da prska.

Ulje zagrejte na približno 175 stepeni i nemojte ubacivati previše komada odjednom, jer će temperatura naglo pasti.

Još jedna važna stvar kada izvadite ribu

Prženu ribu nemojte odmah ređati jednu preko druge niti je pokrivati. Para će brzo omekšati koricu, pa je najbolje da komade stavite na metalnu rešetku ispod koje je pleh.

A limun? Njegov sok dodajte tek kada ribu stavite na tanjir, neposredno pre jela.

Tako ćete dobiti ribu koja je spolja hrskava, a iznutra mekana i sočna, bez teške, debele korice natopljene masnoćom.