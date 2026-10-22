Džoš Brolin nastavlja svoju uspešnu borbu za održavanje trezvenosti.

Glumac (58) se osvrnuo na svoju odluku da prestane da pije u intervjuu za list The Telegraph objavljenom 17. oktobra, prisćajući se trenutka koji ga je naveo da se otrezni, kao i dnevne rutine koja mu pomaže da održi trezvenost.

„Dvanaest godina, i svakog jutra u 6 sati imam sastanak na Zum aplikaciji“, podelio je glumac.

„Pijenje je na kraju postalo dosadno“, nastavio je. „Probudio se na trotoaru isprva kuće, još jednom, i delovalo je kao raskrsnica. Kojim putem ću krenuti ostatak svog života?“

Lečenje

Brolin je takođe govorio o događajima koji su ga naveli da potraži lečenje, prisćajući se da je bio uhapšen zbog napada na šest policajaca u alkoholisanom stanju. Rekao je za „The Telegraph“ da mu je sud ponudio smanjenje kazne ako ode na rehabilitaciju i otrezni se, što je i učinio.

Međutim, Brolin je rekao da se na kraju vratio piću nakon preseljenja u Tuson sa svojom prvom suprugom, Alis Ader. Iako je taj grad opisao kao „formativno mesto“ u svom životu, borio se da održi trezvenost.

Glumac je rekao da je od tada prešao dugačak put i da se čak i njegov način razmišljanja o alkoholu promenio.

„Volim što sam trezan“, rekao je za ovaj medij. „Sada se zabavljam mnogo više nego ikada dok sam pio, i nikada ne završavam u zatvoru, što je pravi bonus.“

Prethodno otišao u centar za rehabilitaciju zbog zloupotrebe supstanci 2013. godine nakon nekoliko javnih sukoba u kojima se činilo da je u alkoholisanom stanju. Ranije te godine, rastao se od svoje bivše supruge, glumice Dajane Lejn, nakon osam godina braka.

Otac četvoro dece, koji sa suprugom Ketrin Bojd Brolin deli dve ćerke, dok sa bivšom suprugom Ader ima starijeg sina i ćerku, je takođe govorio o svojoj zloupotrebi ilegalnih droga, rekavši: „Nekoliko puta sam se navukao na heroin, ali nikada nisam bio klasični zavisnik.“

Prekretnica

On je opisao još jednu prekretnicu u svom odnosu sa zloupotrebom supstanci u svojim memoarima, „From Under the Truck“. Brolin se prisetio kako se napio onog dana kada je trebalo da pokupi brata kako bi posetili svoju baku, koja je bila „na samrti“.

„... Probudio sam se na trotoaru, ušao unutra. Brat me je pozvao. ’Gde si?’ Pokupio sam ga, i na kraju ušetao u tu bolnicu“, prisetio se. Po ulasku u bolničku sobu, rekao je da je njegova baka „podigla glavu, pogledala me i nasmešila se, i to je bilo to“.

Napomenuo je da ga je taj susret inspirisao da bude bolji, rekavši: „Završio sam s tim. Rekao sam: ’Ako ova žena može da prođe kroz 99 godina pod životnim uslovima, kako se ja usuđujem?’“

„Imao sam 45 godina i izvukao sam se sa svačim, bio sam u zatvoru devet puta, probao svašta pomalo“, nastavio je. „Pa sam pomislio, pitam se da li mogu onu polovinu života da proživim onako, a ovu polovinu ovako. Onda živim dva života, a ne samo jedan.“

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