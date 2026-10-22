Kako temperature padaju, možda ćete primetiti da se jedan insekt iznenada uselio u vaš dom: smrdibuba. Ovi insekti se sele u kuće tokom jeseni i zime kada im je napolju previše hladno. Iako su relativno bezopasni, smrdibube mogu predstavljati veliku nelagodnost u većem broju — a njihova osobina po kojoj su dobile ime čini ih delikatnim za uklanjanje.

Stručnjaci za kontrolu štetočina su u nastavku podelili svoje proverene načine da se jednom za svagda rešite smrdibuba.

Šta su smrdibube?

Smrdibube su mali insekti koji se hrane biljkama i ispuštaju neprijatan miris kada su ugrožene ili zgnječene.

„One su otprilike veličine novčića i imaju prepoznatljivo telo u obliku štita koje je obično braon boje sa šarenim ili pegavim izgledom“, kaže Timoti Vong, tehnički direktor u kompaniji za kontrolu štetočina „MMPC“ za sajt Martha Stewart. „Postoji nekoliko vrsta koje se mogu naći u SAD, ali najozloglašenija je mramorna smrdibuba. Ova vrsta se može prepoznati po naizmeničnim svetlim i tamnim trakama na njihovim antenama, nogama i ivicama stomaka.“

Iako smrdibube ne bodu i ne grizu, štetne su za biljke i mogu biti prava smetnja unutar kuće. „One oštećuju voće, povrće i useve hraneći se njima“, kaže Šenon Harlou-Elis, udruženi sertifikovani entomolog i menadžer tehničkih usluga za „Mosquito Joe“, kompaniju koja posluje u okviru kompanije „Neighborly“. „U zatvorenom prostoru ne izazivaju strukturalnu štetu, ali mogu da uđu u domove u velikom broju. Mogu ostaviti mrlje na tkaninama i zidovima kada se zgnječe.“

Šta privlači smrdibube u kuću

Ovi insekti mogu da se upute u vaš dom iz nekoliko razloga. „Smrdibube privlače toplota, svetlost i sklonište“, kaže Harlou-Elisova. One obično postaju problem u hladnijim mesecima kada traže sklonište. „Ovo je uobičajeno ponašanje insekata koje se naziva prezimljavanje (overwintering). Obično počevši od jeseni, sakupljaju se na sunčanim, toplim stranama zgrada, a zatim puze kroz pukotine ili proreze kako bi ušle unutra“, kaže Vong. „Glavni faktor koji ih ’privlači’ određenom domu jeste njegova pristupačnost u smislu ulaznih tačaka i blizine vegetacije gde žive.“

Kako se rešiti smrdibuba

Gnječenje smrdibuba može vam biti prva instinktivna reakcija kada pokušavate da ih se rešite u kući, ali naši stručnjaci to ne preporučuju.

Kada su uznemirene, one ispuštaju jak, ustajao miris kao odbrambeni mehanizam“, kaže Harlou-Elisova. Srećom, postoji nekoliko alternativnih načina da se rešite najezde smrdibuba.

Usisajte ih: Prema rečima Vonga, najlakši način da se rešite smrdibuba jeste da ih usisate pomoću usisivača sa kesom. Odmah zatvorite i bacite kesu kako biste neutralisali neprijatan miris.

Poprskajte ih: Drugi efikasan metod jeste da smrdibube poprskate rastvorom sapunaste vode ili nerazblaženim alkoholom od 91%.

Uhvatite ih u zamku: Stavite čašu ili činiju preko smrdibuba da ih zarobite. Podmetnite komad papira ispod čaše da biste ih sprečili da pobegnu, a zatim pustite bube napolje, dalje od svog poseda.

Kako sprečiti povratak smrdibuba

Najbolji način da sprečite povratak smrdibuba jeste da pronađete izvor problema. Proverite da li na svom posedu imate male pukotine ili rupe i zatvorite te ulazne tačke.

„Imajte na umu da smrdibube mogu da se provuku kroz bilo koji prorez veći od 4 milimetra ili rupe veće od 8 milimetara“, kaže Vong. „Pored toga, još jedna praksa koja pomaže jeste održavanje obima vašeg doma čistim od visoke trave ili zarasle vegetacije.“

Harlou-Elisova takođe preporučuje upotrebu esencijalnih ulja poput nane, neema ili eukaliptusa, pošto njihov miris može odbiti smrdibube (ali budite oprezni kada koristite esencijalna ulja u blizini kućnih ljubimaca i dece). Ona takođe savetuje da noću isključite spoljna svetla — njihov sjaj može privući smrdibube direktno na vaš posed.

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