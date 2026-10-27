Mnogi obožavaju ćufte, ali se dešava da budu suve, gumene ili se raspadnu prilikom pripreme.

Postoji jednostavan trik prilikom pripreme mesa koji može da reši ove probleme i učini da ćufte budu sočne i ostanu cele.

Iskusne domaćice koriste mali trik za pripremu koji poboljšava strukturu mesa već na početku pripreme.

Pre nego što mleveno meso počne termički da se obrađuje, u njega se dodaje mala količina sode bikarbone, oko 1/3 kašičice na 500 grama mesa. Nakon toga, meso se dobro promeša i ostavi da odstoji oko 15 minuta.

Ovaj jednostavan korak pomaže da meso zadrži vlagu, postane mekše i da se tokom kuvanja manje suši.

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