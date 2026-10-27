Ako ste spremni za promenu koja ne prolazi nezapaženo, vreme je da upoznate nijansu sezone – vatrenu crvenu, poznatu među frizerima i ljubiteljima kolor transformacija kao "vatrena stihija".

Reč je o intenzivnoj, bogatoj crvenoj nijansi koja u zavisnosti od svetla otkriva tonove bakra, rubina i narandžaste – kao da je u kosi uhvaćen sam plamen. Frizeri savetuju da se ova nijansa kombinuje sa stepenastim šišanjem ili krupnim talasima, jer tako kosa dobija dubinu i refleksiju svetlosti koja dodatno naglašava vatreni efekat.

"Vatrena stihija" je pravi izbor za sve koji žele da izgledaju mlađe, energičnije i samouverenije. Crvena boja dokazano osvežava ten, naglašava crte lica i momentalno podiže raspoloženje – zato ne čudi što žene koje je isprobaju često kažu da im je to najbolja promena ikada.

Ako se odlučite na ovaj korak, frizerima pokažite nekoliko fotografija željene nijanse – jer razlika između toplog bakarno-crvenog i hladnijeg rubin tona može potpuno promeniti utisak. Stručnjaci preporučuju i njgu toniranim maskama i šamponima bez sulfata, kako bi boja duže ostala sjajna i živopisna.

Ova boja nije za one koji žele da se utope u masu, već za one koji žele da se izdvoje, zablistaju i pokažu karakter.

Sa "vatrenom stihijom" u kosi, niko vas neće moći ignorisati – a vi ćete se, verovatno, ponovo zaljubiti u svoj odraz u ogledalu.