Sastanak na Noć veštica pokrenuo je romansu koja kod jednog para traje već 60 godina.

Edmund i Evelin Hiks iz Boltona u Engleskoj proslavili su u četvrtak, 22. oktobra, svoju dijamantsku godišnjicu braka, a povodom ovog dostignuća dobiće i čestitku od kralja Čarlsa, prenosi The Bolton News.

„To je zaista posebno, zar ne?“, izjavio je Edmund za ovaj medij govoreći o priznanju. „To je nešto čega se setila moja najmlađa ćerka, stupila je u kontakt sa njima i sve organizovala. Mislim da će to biti lep završetak uz ostale čestitke.“

Par se upoznao sa 18 godina na zabavi povodom Noći veštica u klubu „Horwich Conservative Club“ u Boltonu, a venčali su se dve godine kasnije u crkvi „Horwich Parish Church“.

Proslava

Ovu priliku obeležili su u društvu prijatelja i porodice na prijemu u lokalnom pabu.

„Cela porodica je bila tamo, svi naši prijatelji i rođaci“, rekao je Edmund.

Porodica

Ovaj bračni par ima tri ćerke i petoro unučadi, starosti od 9 do 22 godine. Izuzetno su bliski sa svojom porodicom, budući da im ćerke žive u blizini, i redovno se okupljaju kako bi provodili vreme zajedno.

„Svakog dana nas bar jedna od njih poseti. Sastajemo se svake nedelje i ručamo sredom, a dovedem i svoju sestru, koja sada ima 85 godina“, ispričao je Edmund.

Avanturisti

Par takođe voli putovanja, pa su obišli mesta kao što su Bali, Singapur i Tenerife u Španiji. Tenerife su mesto koje posebno vole da posećuju.

„Tamo smo bili sigurno 10 miliona puta. Ranije smo odlazili na po tri meseca“, rekao je on. „Nedavno smo počeli da idemo na kraće odmore po gradovima kao što su Prag, Brisel i Krakov.“

Ali nakon šest decenija zajedničkog života, tajna dugovečnog braka ovog para možda je jednostavnija od zajedničkog avanturističkog duha. Na pitanje kako održati dugu i srećnu vezu, Edmund se našalio: „Što se mene tiče, samo prihvatite da niste u pravu ni oko čega.“

Dodao je: „Očigledno je da se volimo i da je ona prava osoba za mene, to je sve što mogu da kažem.“

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